- Tak nie powinno być - mówiła Romanowska, która nie może pogodzić się z tym, że wszystko działo się za dnia, w centrum miasta i nikt nie pomógł jej synowi. Kobieta powiedziała, że Eryk nigdy nie skarżył się na problemy w szkole, czy ze znajomymi.

- Był spokojnym dzieciakiem i uważam, że to tak nie powinno być, że spokojni ludzie nie powinni tak... przy kamerze, która jest obrócona w drugą stronę, i co? Pod kamerą najciemniej? No nie, tak nie powinno być - mówiła.

Wspominając Eryka powiedziała, że był pomocny, pisał muzykę, chodził na siłownię. Nieoficjalnie mówi się, że powodem pobicia mógł być e-papieros, ale matka 16-latka w to wątpi i sądzi, że powód musiał być poważniejszy.

Śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu. Nastolatkowie w prokuraturze

Przed południem w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu przesłuchiwani byli nastolatkowie, którzy mają stać za zabójstwem. Z policyjnej izby dziecka doprowadzeni zostali dwaj 16-latkowie, później ich rok starszy kolega. Dzień wcześniej zeznania złożyła ich rówieśniczka.

W czwartek ma zapaść decyzja w sprawie postawienia zarzutów.

- Wszczęliśmy śledztwo w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Uznaliśmy, że bulwersujący charakter sprawy wymaga, żebyśmy osobiście zajmowali się tą sprawą, nie Prokuratura Rejonowa - powiedział w środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.

Zaznaczył, że jest to "wstępny kierunek postępowania". - To wstęp, który nas nie wiąże w kontekście przyszłych zarzutów. Decyzję co do przyszłych zarzutów podejmiemy wówczas, kiedy będziemy mieli ogląd na całość materiałów, który - póki co - jest uzupełniany - przekazał, dodają, że śledczy przesłuchują świadków i przeglądają monitoring. - Bardzo wiele osób pracuje na pełnych obrotach - zapewnił prokurator.



Po zabójstwie 16-latka spokojnie odeszli

Straż miejska przekazała Polsat News, że kamery nie zarejestrowały samego momentu pobicia. Widać było natomiast, co działo się chwilę przed i chwilę po zabójstwie. Cztery zatrzymane osoby szły za 16-latkiem, samo pobicie trwało kilka minut, a po wszystkim zabójcy spokojnie odeszli z miejsca pobicia. Karetkę wezwał przypadkowy świadek.

W czwartek o godz. 15 przez miasto ma przejść czarny marsz, w którym mieszkańcy, uczniowie i koledzy mają się sprzeciwić przemocy oraz wyrazić oburzenie tym, co się stało.

Zamość: Skatowali kolegę na śmierć

We wtorek przed godz. 16 policja otrzymała zgłoszenie o pobitym 16-latku przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia chłopca z gminy Zamość nie udało się uratować.

Policja ustaliła, że idący chodnikiem miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy oddalili się.

W środę rano policja poinformowała, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano czworo nastolatków: 17-latka z gminy Stary Zamość i troje 16-latków z gminy Zamość, Stary Zamość i Nielisz. 17-latka umieszczono w pomieszczeniach dla zatrzymanych, natomiast 16-latkowie trafili do policyjnej izby dziecka.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, do której uczęszczał zmarły nastolatek, zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Za udział w bójce lub pobiciu, której następstwem jest śmierć człowieka grozi do 10 lat więzienia.