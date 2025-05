Prokuratura w oparciu o opinie biegłych - uznała, że użycie siły fizycznej przez policjantów było nieproporcjonalne i nieadekwatne do sytuacji i zachowania zatrzymanego Tomasza K., który w ocenie prokuratury nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Ponadto - według aktu oskarżenia - dociskaniem ciała do ziemi funkcjonariusze ograniczyli mu możliwość oddychania , czym spowodowali nieumyślnie jego śmierć.

W ocenie sądu metody zatrzymania i chwyty, które stosowali, były prawidłowe, dopuszczalne w tej konkretnej sytuacji, a to, co się stało z Tomaszem K. "należy rozpatrywać w kategoriach nieszczęśliwego wypadku". Ponadto - jak wskazała sędzia - nie da się obecnie ustalić, na ile do śmierci Tomasza K. przyczyniło się to, że jego organizm był osłabiony długotrwałą chorobą i przyjmowaniem leków.