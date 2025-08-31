Do wypadku doszło na drodze S17 w miejscowości Sieprawice (woj. lubelskie), na pasie drogi w kierunku Warszawy.

- Dwaj mężczyźni, w wieku 49 i 28 lat, zmieniali koło w busie, którym jechali. Zostali wtedy potrąceni przez ciężarówkę - powiedziała Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Obaj ponieśli śmierć na miejscu.

Sieprawice. Śmierć na drodze ekspresowej, bus stał na pasie awaryjnym

Policjantka poinformowała, że bus stał na pasie awaryjnym, ustawiony był też trójkąt ostrzegawczy. - Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy - zaznaczyła.

Lokalne media podają, że kierowcą ciężarówki był Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora z udziałem biegłego sądowego.

Do wypadku doszło około północy. Droga S17 była przez kilka godzin zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień.

