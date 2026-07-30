Słowa Tuska poszły w świat, prokremlowskie media reagują. "Nie potwierdził"

W skrócie Rosyjska propaganda odniosła się do wypowiedzi Donalda Tuska o możliwym rosyjskim pochodzeniu rakiety, która spadła w Tarnawie-Kolonii.

Agencja TASS podkreśliła, że premier wypowiedział się, zanim zakończono śledztwo dotyczące rodzaju i pochodzenia obiektu.

Radosław Sikorski wskazał, że rakiety Ch-101 są wykorzystywane jedynie przez lotnictwo strategiczne Rosji.

Na miejscu eksplozji pracuje około 100 funkcjonariuszy wojska i policji, a krater po wybuchu ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości.

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- Wiadomo, co się stało. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mamy do czynienia z poważnym zdarzeniem. Wszystko wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk Ch-101, ale nie wyprzedzamy wyników szczegółowego badania - przekazał w czwartek na specjalnej naradzie premier Donald Tusk.

O tym, że właśnie ten typ rakiety mógł spaść w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie informował wcześniej szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Właśnie pociski Ch-101 Moskwa nocą posłała w kierunku Ukrainy.

Rosyjska propaganda reaguje na słowa Tuska. Chodzi o upadek rakiety

Narracja Polski spotkała się z odpowiedzią rosyjskich mediów propagandowych. "Premier Polski, nie czekając na zakończenie śledztwa, oświadczył, że obiekt, który rozbił się w Tarnawie-Kolonii w województwie lubelskim, był rzekomo rosyjskim pociskiem manewrującym" - brzmi początek artykułu, który ukazał się na łamach rosyjskiej agencji TASS.

W podobnym tonie został utrzymany artykuł na portalu internetowym rosyjskiego dziennika "Izwestia". "Tusk nie potwierdził, że rakieta, która rozbiła się w Polsce, pochodziła z Rosji" - głosi nagłówek.

Jeszcze przed reakcją prokremlowskich mediów wpis nt. zdarzenia na Lubelszczyźnie zamieścił szef MSZ Radosław Sikorski.

"Uprzedzając putinowską dezinformację, proszę przeczytać: 'Pociski (Ch-101, ros. X-101, ang. Kh-101) używane są wyłącznie przez lotnictwo strategiczne Rosji'" - napisał, cytując artykuł z Wikipedii na temat tej broni.

Tarnawa-Kolonia. Służby pracują na miejscu eksplozji rakiety

Do upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia doszło w czwartek nad ranem. Na miejscu pracuje ok. 100 funkcjonariuszy różnych służb, w tym wojska i policji. Według śledczych obiekt pozostawił po sobie krater o średnicy ok. 10 metrów i głębokości ok. 5 metrów.

Komunikat w sprawie obiektu zamieściło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - czytamy.

Ok. 3.46 obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych zanim udało się dokonać jego identyfikacji. "W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24" - przekazano w komunikacie.

Źródła: TASS, "Izwestia"





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