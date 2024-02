Seniorka oddała 30 sztabek złota. Wszytko z powodu jednego telefonu

Policjanci stale apelują - szczególnie do osób starszych - aby uważały na oszustów, jednak mimo wielu akcji, czy kampanii ostrzegających przed przestępcami, wciąż trafiają się osoby, które nabierają się na nowe metody wyłudzeń. Jedną z osób, która dała się oszukać jest 84-letnia mieszkanka Lublina .

84-latka z Lublina przekazała oszustom 30 sztabek złota

17 lutego do seniorki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako jej córka. W emocjach tłumaczyła, że spowodowała wypadek drogowy i może trafić do więzienia, ponieważ na miejscu zdarzenia jest policja. Chwilę później zadzwonił kolejny telefon, tym razem mężczyzna podawał się za funkcjonariusza. Wytłumaczył kobiecie, że jej córka może uniknąć więzienia, jednak będzie to sporo kosztować.