Dom, w którym znaleziono ciało 16-letniej Gabrieli podzielony jest na dwie części. Jedna zajmowana jest przez właścicieli, druga przeznaczona na wynajem. I właśnie tam, w jednym z wynajmowanych pokoi miało dojść do morderstwa.

- Tu się ludzie zmieniają ciągle, ja nawet nie wiedziałem, jak oni się nazywali - opowiada nam pan Sławomir.

- Zamieszanie zaczęło się w piątek. Najpierw przyjechała policja, potem karetka, więcej policjantów. Widać było od razu, że coś się stało - dodaje.

"Koszmar". Sąsiedzi o tragedii

Sprawa zaczęła się od zgłoszenia rodziny o zaginięciu nastolatki. Nie było z nią kontaktu od kilku dni. Trzy miesiące wcześniej miała zamieszkać w Białej Podlaskiej z 19-letnim Dominikiem. Wtedy też relacje z bliską rodziną miały ulec pogorszeniu.

- Koszmar, nie mogę się pozbierać, bo przecież tu się mieszka. Chcielibyśmy, żeby to był tylko zły sen - mówi Interii sąsiadka zajmująca w domu inną kwaterę.

- Mieszkali tu parę miesięcy, podlewaliśmy razem kwiaty - opowiada

- Spokojni, bez kłótni, żyli swoim życiem. Tu nikt nikomu nie wchodzi w paradę, nie wiem co się działo między nimi - dodaje.

Pod domem, w którym doszło do zabójstwa spotykamy koleżankę Gabrieli.

- Chodziłyśmy razem na praktyki. To była spokojna, religijna dziewczyna. Nie potrafię zrozumieć co mogło się stać - mówi i przywołuje krążące plotki o brutalnym charakterze zbrodni.

Wątek ostrego narzędzia potwierdzili śledczy, choć unikają oni precyzyjnego opisu.

- Odpowiedź na pytanie o przyczyny śmierci da nam sekcja zwłok, nie ulega jednak wątpliwości, że doszło do zbrodni - mówi Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jak podaje, mężczyzna został zatrzymany na oddziale psychiatrycznym szpitala w Radzyniu Podlaskim. Miał się tam znaleźć po awanturze, jaką rozpętał wcześniej w domu rodzinnym.

Według ustaleń, po dokonaniu zabójstwa wzburzony mężczyzna pojechał do rodziców i tam wszczął kłótnię. Domownicy podejrzewali, że może być pod wpływem środków psychoaktywnych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

- Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności - tłumaczy prokurator Kozak.

Po posiedzeniu aresztowym biegli zdecydują z kolei, czy nie należy mężczyzny skierować na dodatkowe badania pod kątem poczytalności.

Łukasz Dubaniewicz





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