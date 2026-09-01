Ruch prokuratury po potężnym pożarze w Lublinie. Nie wykluczają podpalenia

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

Prokuratura wszczęła śledztwo po pożarze, który strawił zakład JFG Composites w Lublinie. Wśród analizowanych hipotez znalazło się m.in. celowe podpalenie. Szkody powstałe w wyniku pożaru oszacowano na ok. pięć milionów euro.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zakład JFG Composites w Lublinie po pożarze.
Lublin. Ogromny pożar w zakładzie JFG Composites. Jest śledztwo prokuraturyKarol ZienkiewiczPAP

W skrócie

  • Pożar w zakładzie JFG Composites w Lublinie doprowadził do strat szacowanych na około pięć milionów euro.
  • Prokuratura uruchomiła śledztwo w związku z pożarem, rozważając między innymi celowe podpalenie.
  • Oględziny miejsca zdarzenia zostały wstrzymane z uwagi na ryzyko zawalenia uszkodzonej konstrukcji i mają być wznowione po zabezpieczeniu obiektu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Pożar na terenie zakładu JFG Composites w Lublinie wybuchł ok. godziny 14.30 w niedzielę. Z ogniem przez siedem godzin walczyło ok. 60 strażaków. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, nie było także konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

Jak tłumaczył na antenie Polsat News mł. kpt Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy PSP w Lublinie, hala była złożona z części magazynowej oraz części biurowej, dwukondygnacyjnej. W obiekcie "przechowywane były kompozyty do samolotów".

Lublin. Ogromny pożar w hali JFG Composites. Ruch prokuratury

Informacje o rozpoczęciu postępowania przekazał prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokurator wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa rozpoczęli oględziny miejsca zdarzenia w poniedziałek ok. godz. 12 po wcześniejszym uzyskaniu formalnej zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zobacz również:

Skarżysko-Kamienna. Pożar w fabryce WB Electronics. Prokuratura wszczęła śledztwo
Świętokrzyskie

"Charakter terrorystyczny". Ruch prokuratury po pożarze w fabryce części do dronów

Dorota Hilger
Dorota Hilger

"Po kilku godzinach intensywnych prac czynności musiały jednak zostać przerwane. Z opinii i wskazań technicznych wyniknęło bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku, co stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników oględzin" - czytamy.

Działania na miejscu zdarzenia zostaną wznowione po odpowiednim zabezpieczeniu i ustabilizowaniu obiektu. Wśród hipotez, które będą badali śledczy znajdują się m.in. celowe podpalenie oraz powstanie pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistnych.

Śledztwo po potężnym pożarze w Lublinie. Wśród hipotez podpalenie

"Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru" - sprecyzował rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury.

Prok. Kozak podkreślił, że na obecnym, wstępnym etapie śledztwa brak jest podstaw do kategorycznego potwierdzenia lub wykluczenia którejkolwiek z przyjętych wersji. "Wskutek zdarzenia powstały szkody, których wartość pokrzywdzony wstępnie oszacował na około pięć milionów euro" - dodał.

Zobacz również:

W Skarżysku-Kamiennej doszło do pożaru fabryki produkującej części do dronów
Polska

Pożar fabryki dronów w Skarżysku-Kamiennej. Nowe informacje z rządu

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


"Polityczny WF": Rozłam w PiS podzielił rodzinę. Ojciec i syn po dwóch stronach INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze