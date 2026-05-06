Przypomnijmy, że we wtorek późnym wieczorem rozbił się samolot gaśniczy Dromader, który uczestniczył w akcji walki z pożarem lasu w pow. biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Do katastrofy doszło podczas walki z pożarem ok. 250 ha lasu. Kierujący maszyną pilot nie przeżył zdarzenia.

Reporter Polsat News i Interii Łukasz Dubaniewicz dotarł do świadków tragicznego wypadku.

- Wczoraj po 20 wyszliśmy z kolegami obserwować, jak samoloty gaszą pożar. Na pewno latały dwa samoloty i śmigłowiec - relacjonuje mieszkający w okolicy pan Krzysztof.

- W pewnym momencie jeden z nich obniżył lot, jakby chciał zrzucić wodę, a następnie z impetem spadł. Od razu było widać, że coś się stało, bo samoloty mają oświetlenie - które nagle zgasło. Ten leciał dość nisko, ale o nic nie zaczepił. Jakby po prostu stracił moc - opowiada świadek zdarzenia.

I mówi o "wielkiej tragedii".

- Pilot przyleciał z Warszawy gasić, ratować ten las, a zginął tragicznie - kręci głową pan Krzysztof.

Kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie złożyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. - Najbardziej tragiczny wypadek i największa strata to śmierć jednego z pilotów dromadera - mówiła minister.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie. Podczas akcji zginął pilot

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Lublinie Anna Sternik potwierdziła, że rozbił się Dromader czarterowany przez RDLP w Warszawie. Z kolei rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał, że maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy.

Regina Klimaszewska, przedstawicielka Lasów Państwowych dodała, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę.

Co więcej, jak informuje Klimaszewska, w gaszeniu ognia we wtorek uczestniczyły samoloty i śmigłowiec z jednostek regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Radomia.

- Maszyny wykonywały zrzuty wody do zapadnięcia zmroku. Wtedy, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, wsparcie lotnicze zostało zakończone - poinformowała.

Lubelskie. Pożar objął ponad 200 ha lasu. "Sytuacja jest poważna"

Rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek poinformował, że zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Kozaki (pow. biłgorajski) trafiło do strażaków we wtorek po godz. 15.

W nocy na miejsce przybyli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Kierwiński mówił wówczas, że "ogień się już nie rozprzestrzenia", mimo to sytuacja nadal określana jest jako poważna.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał, że mimo trudnej sytuacji nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

- To trudno dostępny obszar leśny, odległość od zabudowań wynosi około sześć kilometrów - mówił Kruczek.

Akcja straży pożarnej na Lubelszczyźnie Łukasz Dubaniewicz INTERIA.PL

- Czeka nas jeszcze wielogodzinne, a może i wielodniowe zadanie związane z dogaszaniem tlących się elementów pod ściółką. Trzeba będzie nadzorować, aby nie doszło do wtórnego zapalenia - dodał komendant główny.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip ocenił, że w wyniku pożaru zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu.

