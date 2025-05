Rozbił ścianę i wjechał do sklepu. Pasażerka trafiła do szpitala

W Dębowej Kłodzie 21-latek wjechał samochodem do sklepu. Jak podaje lubelska policja, kierujący Volkswagenem nie dostosował prędkości do panujących warunków. Pasażerka trafiła do szpitala.