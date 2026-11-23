W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowiec.

Wojsko śledziło rosyjski obiekt, a choć wydano zgodę na jego zestrzelenie, zaniechano tego działania ze względu na ryzyko dla ludności cywilnej i zmianę kursu drona.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego, ostrzegając przed atakiem, a niedługo przed północą odwołało zagrożenie.

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"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podkreślono, podjęte działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

"Krótkotrwałe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej". Wojsko potwierdza

W kolejnym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że "w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny".

Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Wydana została także autoryzacja na zestrzelenie obiektu.

Ostatecznie jednak - po uwzględnieniu potencjalnego zagrożenia dla ludności cywilnej i możliwych skutków zestrzelenia obiektu, a także po zmianie kursu bezzałogowca "na kierunek wschodni" - odstąpiono od jego zestrzelenia.

RCB rozesłało alerty. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

Odrębne komunikaty wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które najpierw informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy, a później także o "zagrożeniu atakiem z powietrza".

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano w ostrzeżeniu wydanym o godz. 23.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

Parę minut przed północą RCB wydało kolejny komunikat. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

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Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.



