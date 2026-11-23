W skrócie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Podjęte przez polskie służby działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców wybranych powiatów w województwie lubelskim, ostrzegając przed rosyjskim atakiem powietrznym.

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"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podkreślono, podjęte działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

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"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Atak powietrzny na terytorium Ukrainy. RCB rozesłało alerty

Odrębny komunikat wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie pojawiło się w poniedziałek przed godz. 22:50.

"Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - czytamy w ostrzeżeniu.

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Alert RCB został wysłany do mieszkańców wybranych powiatów na terenie województwa lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski).

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.



