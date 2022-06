Raport NIK: Miliard złotych wyrzucony w błoto na Lubelszczyźnie

Kontrolowane przez NIK umowy zostały zawarte w drugiej połowie 2018 r. i przewidywały wybudowanie do 2022 r. sieci o długości ponad 14 tys. km, która umożliwiłaby dostęp do internetu szerokopasmowego ponad 200 tys. gospodarstw domowych i niemal 1200 szkołom.

Kontrola wykazała, że ponad dwa i pół roku po rozpoczęciu inwestycji gotowe było niecałe 4 proc. docelowej sieci, która swoim zasięgiem objęła ok. 4 proc. planowanej liczby gospodarstw domowych.

Pod koniec maja 2021 r. podłączonych było do niej nieco ponad 37 proc. przewidywanych w projektach szkół. W niektórych miejscach nowa sieć zdublowała już istniejącą, a prawie połowę z udostępnionych do jej zainstalowania słupów energetycznych, ich właściciel, czyli spółka PGE Dystrybucja, planowała zmodernizować lub zlikwidować w ciągu 10 lat.

Do zrealizowania tej inwestycji Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wybrało trzy niewielkie firmy. Jeden projekt miała zrealizować Hrubieszowska Telewizja Kablowa, a pozostałe 11, powiązane z dużymi przedsiębiorstwami, firmy Fibee I i Fibee IV.

Ponad 1 mld 84 mln zł bezzwrotnego wsparcia dla dwóch firm

Obie firmy powstały w trakcie trwania konkursu, nie zrealizowały wcześniej żadnej inwestycji, a ich kapitał zakładowy wynosił odpowiednio 5 tys. i 6 tys. zł. Mimo że spółki te nie wykazały się wymaganym potencjałem ekonomicznym, zgodnie z warunkami konkursu, na 19 projektów (11 w województwie lubelskim) przyznano im w sumie ponad 1 mld 84 mln zł bezzwrotnego wsparcia.

Jak zauważa NIK, Fibee I i Fibee IV wygrały konkurs, chociaż jego wymagania mogły spełnić przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które posiadały środki finansowe na zapewnienie wkładu własnego do projektów. W przypadku jego braku konieczne było przedstawienie bezwarunkowej promesy kredytowej wystawionej przez bank. Żadna z tych spółek nie złożyła promesy, jednak eksperci oceniający ich potencjał ekonomiczny, kierując się wyjaśnieniami CPPC uznali, że spełniają wymagania konkursowe.

Firmy przedłożyły dokumenty, z których wynikało, że wkład własny zapewni powiązana z nimi spółka z Luksemburga. Na etapie oceny wniosków Centrum przyjęło, że jest to zgodne z wymogami konkursu, ale wcześniej nie poinformowało innych firm, że mogą w ten sposób interpretować jego regulamin. Nie zweryfikowało także samych dokumentów, choć w przypadku pozostałych spółek startujących w konkursie było to standardem.

CPPC nie wyegzekwowało również od tych firm, by w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy rozpoczęły prace. Niezgodnie z regulaminem konkursu CPPC wydłużyło również okres realizacji projektów i zaakceptowało, jako tymczasowe rozwiązanie, możliwość podłączenia szkół do sieci w technologii innej niż światłowodowa.

Jak podał NIK, nieprawidłowości w działalności Centrum Projektów Polska Cyfrowa świadczą o niewystarczającym nadzorze nad tą instytucją najpierw ministra cyfryzacji, a od października 2020 r. z powodu likwidacji tego resortu, także premiera.

Błędy w wyznaczaniu tzw. białych plam

W raporcie NIK ma również zastrzeżenia do wyznaczanie tzw. białych plam, czyli miejsc, w których nie było dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a w przypadku szkół - 100 Mb/s. Urząd Komunikacji Elektronicznej, który odpowiada za wyznaczanie tych obszarów, nie miał o nich aktualnych informacji, ale też nie miał danych o rzeczywistym przebiegu sieci.

Prace miały zakończyć się w grudniu 2021 r., "tymczasem po dwa i pół roku od rozpoczęcia inwestycji, nie dotarły nawet do półmetka" - podał NIK w raporcie.

W maju i czerwcu 2021 r. CPPC podpisało ze wszystkimi trzema firmami aneksy do umów o dofinansowanie, na podstawie których okresy zakończenia projektów przez Fibee I i Fibee IV, zostały wydłużone z grudnia 2021 r. do 16 września 2022 r., a projektu HTK z 30 września 2021 r do 28 kwietnia 2022 r. Doszło do tego wbrew wymogom konkursu, którego regulamin zakładał przeznaczenie maksymalnie 36 miesięcy na realizację projektów (od dnia rozpoczęcia prac).

Wyniki kontroli wskazują, że zagrożona jest realizacja celu, jakim jest zapewnienie do 2025 r. dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce. NIK złożył wnioski do premiera w celu uskutecznienia działań.