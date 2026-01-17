W skrócie Dwie kobiety, 89-letnia matka i 59-letnia córka, zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w Jaszczowie-Kolonii.

Na miejsce wysłano sześć zastępów straży pożarnej, które ewakuowały kobiety z dużego zadymienia, ale lekarz stwierdził ich zgon.

Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii, przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Jak poinformowała policja, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w godzinach porannych.

"Policja Łęczyńska wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło dziś po godzinie 9 w miejscowości Jaszczów-Kolonia, gmina Milejów. W wyniku pożaru budynku mieszkalnego śmierć poniosły dwie kobiety w wieku 89 i 59 lat. Wewnątrz budynku panowało duże zadymienie" przekazali we wpisie lubelscy funkcjonariusze.

Pożar domu w Jaszczowie-Kolonii. Doszło do tragedii

Jak ustalił "Fakt", alarm podniosła córka seniorki, która przyjechała w sobotę odwiedzić matkę. Gdy zauważyła dym unoszący się nad domem, nie weszła do środka, lecz natychmiast wezwała służby.

Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej - trzy z Łęcznej oraz trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Milejów.

Strażacy weszli do budynku w aparatach ochrony dróg oddechowych.

- W budynku panowało ogromne zadymienie. Podczas przeszukiwania domu ratownicy natknęli się na pierwszą osobę, po chwili odnaleziono drugą. Obie kobiety zostały ewakuowane i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, lekarz stwierdził zgon - relacjonował "Faktowi" st. asp. Karol Zabłotny, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej.

Według wstępnych ustaleń kobiety mogły spać w chwili, gdy dom zaczął wypełniać się duszącym dymem. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała jeszcze długo po opanowaniu ognia.

Strażacy dogaszali pogorzelisko, usuwali zadymienie i zabezpieczali teren. Dodatkowym zagrożeniem były butle z gazem, które wyniesiono z budynku, by zapobiec eksplozji. Działania zakończyły się około godziny 12.30.

Tragiczny poranek w Lubelskiem. Policja i prokuratura badają sprawę

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. - W domu znajdowało się kilka potencjalnych źródeł ognia: instalacja elektryczna, piec węglowy, piecyk gazowy oraz butle z gazem. -Jest za wcześnie, by mówić o przyczynie - podkreślał st. asp. Karol Zabłotny.

Również policja nie przesądza, co doprowadziło do tragedii. - Będziemy ustalać, czy pożar powstał od kuchenki, czy też od innego urządzenia. Na razie jest zbyt wcześnie, by określić przyczynę - powiedział "Faktowi" podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Sprawą zajmuje się prokuratura. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostanie zarządzona sekcja zwłok obu kobiet.

