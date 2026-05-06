W skrócie Na Lubelszczyźnie Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują specjalistyczny sprzęt do wspierania akcji gaśniczej podczas rozległego pożaru lasu.

Do akcji skierowano drony straży pożarnej, oddziały specjalne GFFF, samoloty Dromader i śmigłowce Black Hawk, a FlyEye pomaga lokalizować ogniska pożaru.

Ponad 450 strażaków bierze udział w gaszeniu pożaru w trudnych warunkach, a służby zakończyły dzisiejsze działania lotnicze.

Do walki z pożarem, który od wtorku trawi około 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, skierowano drony Państwowej Straży Pożarnej, naziemne oddziały specjalne (GFFF), samoloty Dromader i śmigłowce Black Hawk. Jak przekazał wicepremier i minister obrony narodowej, swój sprzęt rzuciły do akcji także Wojska Obrony Terytorialnej.

Pożar na Lubelszczyźnie. System wojskowy lokalizuje źródła ognia

"Żołnierze Grupy Rozpoznania Obrazowego - 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - teraz wykorzystują bezzałogowy system obserwacyjny FlyEye do wykrywania i identyfikacji źródeł ognia na terenie akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie" - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz przed godz. 21 na platformie X.

Wicepremier podkreślił, że jest "to przykład współdziałania wojska i służb w sytuacjach kryzysowych".

Zwrócił również uwagę, że Polska inwestuje w nowoczesny sprzęt i zdolności nie tylko na czas wojny, ale także do użytku wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka reakcja w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Do swojego wpisu dołączył kilka zdjęć pożaru zrobionych z powietrza.

Ponad 450 strażaków gasi pożar lasu. Sytuacja nadal jest trudna

Na popołudniowej konferencji prasowej w Józefowie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom strażaków.

- Nie ma deszczu już od wielu tygodni, mamy bardzo niską wilgotność ściółki, ten suchy, ciepły wiatr, który jest potencjalnym zarzewiem rozprzestrzeniania się ognia i stwarza warunki do tego, stanowi duże wyzwanie dla strażaków - mówiła.

"Rozpoczęła się 30. godzina działań w Puszczy Solskiej. Strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, we współpracy z innymi służbami, nieprzerwanie walczą z pożarem, prowadząc działania w niezwykle trudnym terenie i wymagających warunkach" - podała Państwowa Straż Pożarna w komunikacie po godz. 21.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał na antenie TVN24, że "ponad 450 strażaków walczy z żywiołem i pewnie w nadchodzących godzinach ta liczba ulegnie zwiększeniu".

"Dzisiejsze działania gaśnicze w powietrzu na Lubelszczyźnie zostały zakończone" - poinformowała z kolei policja na X. "Dwie załogi policyjnych śmigłowców S-70i Black Hawk wykonały - wykorzystując zbiorniki na wodę tzw. Bambi Bucket - łącznie 124 zrzuty, co daje 372 tony wody" - dodano.

