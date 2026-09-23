Próba wykolejenia pociągów na Lubelszczyźnie. Akcja służb, premier komentuje

W skrócie Dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloczki leżące na torach w miejscowości Jedlanka pod Stoczkiem Łukowskim.

Zdarzenie nie skutkowało wykolejeniem pociągów, uszkodzone zostały przednie zgarniacze lokomotyw i nikt nie odniósł obrażeń.

Policja oraz prokuratura traktują incydent jako wybryk chuligański, wykluczając akt dywersji i obecność materiałów niebezpiecznych.

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Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, "na szlaku kolejowym w Jedlance". Jak przekazała policja, zgłoszenie dotyczyło "dwóch pociągów towarowych poruszających się w przeciwnych kierunkach".

"Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki" - podano w komunikacie.

W wyniku zderzenia z przeszkodami uszkodzone zostały przednie zgarniacze w obu lokomotywach. Nie doszło do wykolejenia żadnego z pociągów i żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy w miejscu zdarzenia został jednak wstrzymany na kilka godzin.

Wcześniej lokalne media podawały, że jeden z pociągów przewoził paliwo. Jednak rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola nie potwierdziła tych informacji. - Pociągi nie przewoziły żadnych niebezpiecznych substancji - przekazała w rozmowie Interią.

Jak udało się nam ustalić, składy pociągów były dwa: jeden jechał wyłącznie z platformami przeznaczonymi do późniejszego załadunku kontenerów, natomiast na drugim znajdowały się puste kontenery. W związku z tym nie było tam żadnych systemów ani paliwa.

Próba wykolejenia pociągów na Lubelszczyźnie. Szczegółowe informacje z prokuratury

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej prokurator Marcin Kozak w rozmowie z Interią przekazał, że elementy betonowe znalezione na torach pochodziły z rozbiórki pobliskiej stacji kolejowej.

- Wezwano służby, w szczególności funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP oraz pirotechników. Podjęli oni odpowiednie czynności i na ich podstawie wykluczono, abyśmy mieli do czynienia z aktem dywersji. Nie znaleziono śladów, które wskazywałyby na takie działanie - poinformował prokurator.

Jak przekazał prok. Marcin Kozak miejscowa policja odnotowywała w przeszłości "w pobliżu torów takie wybryki chuligańskie". - Zdarzało się, że młodzi ludzie umieszczali różne elementy na torach, a następnie to nagrywali. W związku z tym na tę chwilę traktujemy tę sytuację jako wybryk chuligański - powiedział.

Lokalne media podawały, że w pobliżu torów znaleziono kable oraz plastikowe rurki. Prokurator Marcin Kozak potwierdza, że "rzeczywiście coś takiego znaleziono w pobliżu". - Pirotechnicy w porozumieniu z kolejarzami ustalili jednak, że najprawdopodobniej mamy do czynienia, mówiąc ogólnie, ze śmieciami pochodzenia górniczego - oznajmił.

Donald Tusk komentuje incydent w Jedlance. "Raporty nie są szczególnie alarmujące"

Sprawę skomentowal także Donald Tusk, który potwierdził w rozmowie z Polsat News, że "o incydencie został powiadomiony tuż po zajściu" i dodał, że sprawa jest traktowana poważnie.

- W każdej takiej sytuacji badamy bardzo dokładnie, czy istnieje podejrzenie sabotażu, czy głupoty ludzkiej, bo czasami i tak bywa, więc oczywiście będziemy informowali o tym zdarzeniu - przekazał premier.

Jak zaznaczył "pierwsze raporty nie są szczególnie alarmujące". - Nie wygląda to na jakąś bardzo profesjonalną akcję, ale nie lekceważymy żadnego takiego zdarzenia, tym bardziej, że znowu mogło dojść do dramatu - stwierdził szef rządu.

Pociągi najechały na betonowe bloczki. Policja i kontrterroryści na miejscu

Ze względu na podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu pojawili się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W działaniach uczestniczyli również policyjni kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. O zdarzeniu poinformowano także Prokuratora Okręgowego, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Jak podaje KPP w Łukowie, "wstępnie wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych".



