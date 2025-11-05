Próba ucieczki z aresztu w Lublinie. Dyrektor straciła stanowisko

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie została odwołana ze stanowiska po niedawnej próbie ucieczki dwóch więźniów. Osadzeni przepiłowali kratę okienną brzeszczotem i wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej bada kwestię ewentualnych uchybień ze strony funkcjonariuszy.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie odwołana po próbie ucieczki dwóch więźniów
Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie odwołana po próbie ucieczki dwóch więźniów 123RF/PICSEL

W skrócie

  • Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie została odwołana po próbie ucieczki dwóch osadzonych.
  • Osadzeni przepiłowali kratę i próbowali zbiec przez dach, ale zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy.
  • Prokuratura prowadzi śledztwo także w sprawie ewentualnych uchybień Służby Więziennej.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie została odwołana ze stanowiska - podała w środę Służba Więzienna. Dymisja ma związek z próbą ucieczki, którą dwóch osadzonych podjęło niespełna dwa tygodnie temu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Jak poinformowała rzeczniczka dyrektora generalnego SW ppłk Arleta Pęconek, dyrektor aresztu płk Anna Ausz została odwołana na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Pęconek przypomniała, że dyrektor generalny może odwołać dyrektora jednostki penitencjarnej bez podawania przyczyn, ale "niewątpliwym jest, że sytuacja, która miała miejsce w lubelskim areszcie, jest jednym z elementów, które spowodowały to odwołanie".

    Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka przekazała, że po doniesieniach medialnych wszczęto śledztwo w tej sprawie.

    - Postępowanie prowadzone jest w kierunku próby ucieczki z więzienia, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Badany jest też wątek ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej - dodała.

    Lublin. Próba ucieczki z aresztu. Osadzeni przepiłowali kratę

    24 października dwie osoby próbowały uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Służba Więzienna przekazała, że osadzeni przepiłowali kratę okienną nielegalnie posiadanym brzeszczotem i wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu.

    Uciekinierzy wzbudzili alarm bariery mikrofalowej, dostrzegli ich funkcjonariusze i zatrzymali uciekinierów, nim dotarli oni do pasa ochronnego.

    Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami "o lżejszym charakterze".

    Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który ustala okoliczności zdarzenia i bada kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.

