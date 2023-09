Andrzej Duda: To jest podłość, oceniam to jednoznacznie

- Niestety jest tak, że niektórzy, realizując na siłę swoje przekonania, posuwają się do kłamstwa i oszczerstwa, brutalnego rozpowszechniania nieprawdy ze szkodą dla Polski, funkcjonariuszy i ich najbliższych. To jest podłość, nie waham się tego powiedzieć - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda we Włodawie (woj. lubelskie). Odnosząc się do najnowszego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" zastanawiał się też głośno, "czy to się mieści w granicach tego, co niektórzy chcą nazywać wolnością twórczości artystycznej". - Osobiście nigdy się z tym nie zgodzę - oznajmił.