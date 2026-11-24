W skrócie Prezydent Chełma Jakub Banaszek zwrócił się do premiera oraz szefa MON o pilne spotkanie z samorządowcami w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że apel doradcy prezydenta ma charakter polityczny, jednak zapewnił o otwartości MSWiA na merytoryczne rozmowy o bezpieczeństwie.

MSZ wręczyło ambasadorowi Rosji notę protestacyjną po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną trzech rakiet, co Polska uznała za intencjonalne działanie Moskwy.

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Prezydent Chełma i doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie Jakub Banaszek poinformował we wtorek we wpisie na X, że w związku z ostatnimi naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zwrócił się do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o zorganizowanie spotkania z samorządowcami powiatów najbardziej narażonych na zagrożenia.

Prezydent Chełma chce spotkania z premierem i szefem MON. "Zapraszamy do nas"

"Informacje o dronach, które miały znajdować się bezpośrednio nad domami mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego, diametralnie zmieniają dotychczasową sytuację" - napisał Banaszek.

Samorządowiec ocenił, że "zagrożenie przestaje być wyłącznie kwestią bezpieczeństwa granicy, a zaczyna bezpośrednio dotyczyć codziennego życia mieszkańców".

Zdaniem prezydenta Chełma "obok kwestii bezpieczeństwa i obronności konieczne jest również podjęcie rozmów o sytuacji gospodarczej oraz pogłębiających się problemach naszych miast".

"Zapraszamy do nas. Z perspektywy Warszawy wiele spraw wygląda inaczej niż tutaj, na miejscu" - dodał.

Reakcja z rządu na propozycję. "Dotyczy kwestii politycznych"

Do apelu Banaszka nawiązano podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznika rządu Adama Szłapki. Dopytywany, czy rząd odpowie na to wezwanie, przedstawiciel Rady Ministrów powiedział, że po stronie "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawsze w takich kwestiach jest pełna otwartość", jeśli - zaznaczył - faktycznie pojawia się chęć merytorycznego spotkania.

- Rozumiem, że inicjatywa ze strony doradcy prezydenta raczej dotyczy kwestii politycznych, a niekoniecznie merytorycznych - ocenił rzecznik rządu.

Dron w polskiej przestrzeni. Wcześniej na terytorium Polski spadły rakiety

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.

W komunikacie na platformie X DORSZ podało, że sytuacja była na bieżąco monitorowana i wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu, natomiast po zmianie kursu obiektu na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia - podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód.

Poniedziałkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to kolejny tego typu incydent po piątku, gdy podczas ataku Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły i upadły na terytorium kraju trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich elementy odnaleziono w miejscowościach: Nowy Lipowiec na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Ambasador Rosji wezwany do MSZ. "Bardzo ostra nota"

Polskie władze uznają te zdarzania za intencjonalne działania rosyjskie. W poniedziałek na wniosek Polski zebrała się w Brukseli Rada Północnoatlantycka. Po posiedzeniu wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował, że część polskich propozycji w sprawie wzmocnienia obrony spotkała się z pozytywną odpowiedzią. Do dyspozycji Polski będzie postawiony samolot wczesnego ostrzegania AWACS.

We wtorek MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Polsce Gieorgijowi Michnie notę protestacyjną - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Rosyjski dyplomata stawił się w siedzibie MSZ późnym popołudniem, gmach przy al. Szucha opuścił po kilkunastu minutach.

Podczas briefingu prasowego po wyjściu Michny z MSZ rzecznik resortu podkreślił, że ambasador otrzymał "bardzo ostrą notę dyplomatyczną" i "przyjął ją".

Michno po wyjściu z MSZ odczytał oświadczenie, w którym zaprzeczył związkowi Federacji Rosyjskiej z "tymi incydentami". Jego zdaniem "nie przedstawiono żadnych przekonujących i możliwych do weryfikacji dowodów", które wskazywałyby na ustalenie pochodzenia "wspomnianych obiektów".



