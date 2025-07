Dzięki urządzeniom do obserwacji terenu funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli grupę osób , która przemieszczała się od rzeki Bug w rejonie Sławatycz (pow. bialski) - powiadomił rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki.

Przepłynęli przez Bug i dotarli do Polski. Grupa odesłana na Białoruś

17 mężczyzn z Afganistanu i Pakistanu w wieku ok. 20-30 lat przepłynęło w sobotę rzekę i nielegalnie przekroczyło granicę z Białorusi do Polski.

Po przewiezieniu cudzoziemców do placówek SG udzielono im pomocy, przekazano żywność i wodę.

"Zatrzymani migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się na zachód Europy " - oznajmił rzecznik.

W związku ze sprawą pogranicznicy zatrzymali też dwóch obywateli Ukrainy w wieku 23 i 61 lat . Mężczyźni mieli zabrać migrantów z rejonu granicy i odwieźć ich do krajów Europy Zachodniej.

"Zatrzymani obywatele Ukrainy poniosą odpowiedzialność karną z tytułu organizowania innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat .

Według danych nadbużańskiej SG ponad 600 osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.