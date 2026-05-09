Pożar w Puszczy Solskiej. Strażacy informują o trwających działaniach

W skrócie W Puszczy Solskiej trwa dogaszanie pogorzeliska, które powstało po pożarze obejmującym setki hektarów lasów.

Około 300 strażaków pracuje na miejscu, wykorzystując drony oraz planując użycie dwóch śmigłowców do zrzutów wody.

Pożar objął około 300 hektarów lasu, a działania prowadzone są na powierzchni 1000 hektarów rozległego obszaru leśnego.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie kpt Tomasz Stachyra powiedział, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, np. korzenie drzew mają jeszcze wyższą temperaturę i to wszystko trzeba dogasić - wskazał.

Trwa dogaszanie pożaru lasów na Lubelszczyźnie. W sobotę do pracy ruszą dwa śmigłowce

Straż wykorzystuje w akcji także drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy. Stachyra powiedział, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w sobotę prawdopodobnie będą użyte dwa śmigłowce, z których będą dokonywane zrzuty wody.

- Będą one operowały na terenie trudno dostępnym, gdzie jeszcze pojawiają się ogniska pożaru, ale strażacy nie mogli tam dotrzeć ani dojechać ze sprzętem - dodał.

Rzecznik poinformował, że na miejscu pracuje około 300 strażaków, a w działaniach wykorzystywanych jest 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów innych służb. Prawdopodobnie część sił i środków będzie już odsyłana do jednostek macierzystych.

- Jeśli sytuacja nadal będzie stabilna, planowane jest już przekazanie kierowania działaniami komendantowi powiatowemu PSP w Biłgoraju - dodał Stachyra.

Pożar w Puszczy Solskiej. Setki hektarów lasów w ogniu

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. Żywioł objął ok. 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 ha. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza.

W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

