Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim wyjaśnia przyczyny pożaru sortowni odpadów w Bełżycach (Lubelskie), który wybuchł w poniedziałek wieczorem. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilkadziesiąt godzin. Wstępnie wiadomo, że spaliła się jedna czwarta powierzchni wszystkich odpadów.

O wszczęciu śledztwa poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

- Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru. Będziemy wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia. Na miejscu pracują jeszcze strażacy, przy oględzinach na pewno będzie też biegły z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczamy dowody i przesłuchujemy świadków - powiedziała rzecznik, zaznaczając, że jest za wcześnie, by mówić o potencjalnych przyczynach pożaru.

Lubelskie. Pożar sortowni odpadów w Bełżycach

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski powiedział na briefingu prasowym w Bełżycach, że sytuacja jest już pod kontrolą i nie ma osób poszkodowanych. W szczytowym momencie w akcji uczestniczyło 35 zastępów strażaków, czyli 110 strażaków. Ponad 20 zastępów pracuje nadal na miejscu, tj. ok. 80 strażaków.

Z hałdy cały czas wydobywa się dym. Na miejscu obecni są też pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. - Będziemy prowadzić badania powietrza, aby upewnić się, czy na pewno nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkańców - dodał wojewoda.

Bełżyce. Co z odbiorem śmieci?

Komendant wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz przekazał, że strażacy "cały czas walczą z pożarem składowiska i sortowni odpadów". - Nasze działania będą jeszcze długotrwałe, ponieważ musimy te palące się materiały fizycznie usunąć, dogasić. Na pewno (działania) będą trwały kilkadziesiąt godzin - podkreślił.

Wyjaśnił, że spaliły się różnego rodzaju śmieci np. odpady foliowe, papierowe, wielkogabarytowe, a całkowity obszar pożaru wyniósł ok. 3 tys. metrów kwadratowych. - W tej chwili pali się jeszcze około tysiąca metrów kwadratowych - sprecyzował komendant.

St. bryg. Pisiewicz opisał, że ogień rozpoczął się na przewężeniu między trzema hałdami śmieci połączonymi w jedną. W pierwszej kolejności strażacy skupili się na gaszeniu, wyznaczeniu strefy buforowej i zabraniu materiałów z sąsiedztwa, aby bronić hale magazynowe i obiekty. Według wstępnych szacunków spaliła się jedna czwarta powierzchni odpadów.

Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Grzegorz Szacoń zapewnił, że pożar nie wpłynie na odbiór śmieci od mieszkańców z 15 gmin. Mówiąc o przyczynach pożaru, przyznał, że nie można niczego wykluczyć, ale z przejrzanych zapisów monitoringu nie wynika, aby w czasie zdarzenia "ktoś tam był".

Bełżyce. Pożar w sortowni śmieci. Wysłano alert RCB

W poniedziałek mieszkańcy powiatu opolskiego, lubelskiego i Lublina otrzymali alert RCB o pożarze sortowni. "Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" - napisano.

Rzecznik KM PSP w Lublinie mł. bryg. Andrzej Szacoń informował, że pożar przestał się rozprzestrzeniać we wtorek o godz. 3:30, czyli po ponad dziewięciu godzinach akcji gaśniczej.

- Aktualnie trwa dogaszanie pożaru. Przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu hałda śmieci jest rozrzucana oraz przelewana wodą i pianą gaśniczą. Woda do celów gaśniczych jest dowożona z odległych o kilka kilometrów hydrantów oraz ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miasta Bełżyce, przy którym zorganizowano punkt czerpania wody - podał Szacoń.

Burmistrz Bełżyc Joanna Kaznowska powiedziała, że jest za wcześnie na szacowanie strat. - Ogień nie doszedł do budynków, ani na pola. Wydaje się, że zniszczeń nie będzie - stwierdziła.

Bełżyce. Problemy z dostępem do wody

W czasie akcji gaśniczej - podała Kaznowska - mieszkańcy mieli problem z dostępem do wody, ponieważ była ona potrzebna do gaszenia ognia. - W tej chwili zabezpieczamy się zbiornikami retencyjnymi i woda dla mieszkańców powinna być - dodała.

Kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Grzegorz Uliński poinformował, że jeszcze w poniedziałek inspektorzy udali się na miejsce pożaru i pobrali próbki do badań. Jakość powietrza - dodał - na miejscu monitorują strażacy i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców.

- Dzisiaj rozpoczynamy właściwą kontrolę - poinformował Uliński. Zapowiedział, że inspektorzy pojadą ponownie na miejsce pożaru, żeby zbadać ilość i rodzaj składowanych odpadów oraz stężenie zanieczyszczeń. Dodał, że firma działa legalnie i ma niezbędne zezwolenia.

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach

W poniedziałek po godz. 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Początkowo ogniem objęta była jedna pryzma z odpadami komunalnymi, tzw. gabarytami. Ostatecznie pożar rozprzestrzenił się na ok. 3 tys. mkw. odpadów.

Z informacji na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wynika, że sortownia została wybudowana w 2013 roku kosztem 45 mln zł. Może przetwarzać ponad 75 ton odpadów na dobę i obsługuje blisko 138 tys. mieszkańców powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.

