Pożar Puszczy Solskiej pod lupą prokuratury. Szukają "obiektywnych dowodów"
Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pożaru w Puszczy Solskiej. Śledczy starają się ustalić, co dokładnie przyczyniło się do zaprószenia ognia. Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Zamościu podkreślił, że - wbrew pojawiającym się teoriom - nie ma "obiektywnych dowodów" za umyślnym podpaleniem kompleksu.
W skrócie
- Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu przekazał, że wszczęto śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej w celu ustalenia przyczyny pojawienia się ognia.
- Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru. Dostęp do pogorzeliska pozostaje jednak utrudniony z powodu trwającej akcji straży pożarnej.
- W pożarze ucierpiało 300 ha lasu, trwa dogaszanie. Podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot dromader, czego skutkiem była śmierć pilota.
Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru wszczęła w czwartek Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju (woj. lubelskie). Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec powiedział w piątek, że postępowanie dotyczy m.in. art. 163 par. 2 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania pożaru.
- Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich - dodał.
Pożar w Puszczy Solskiej. W sieci pojawiły się teorie spiskowe
Rafał Kawalec zastrzegł jednak, że możliwość przeprowadzenia oględzin jest nadal ograniczona ze względu na trwającą akcję strażaków.
Po pożarze na anonimowych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się teorie spiskowe sugerujące związek Ukraińców z pożarem Puszczy Solskiej, celowe działania obcych służb oraz planowane wysiedlenia Polaków.
Jak zauważa w raporcie Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, narracje te są wzmacniane przez konta posługujące się retoryką nacjonalistyczną i antyukraińską, szczególnie aktywne nocą i rano, co może wskazywać na zaplanowaną koordynację publikacji.
Lubelskie. W Puszczy Solskiej trwa dogaszanie ognia
W piątek w Puszczy Solskiej nadal dogaszany jest pożar, który wybuchł we wtorek po południu. Mimo deszczu sytuacja w południowej części kompleksu nie jest jeszcze opanowana. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska może potrwać tydzień.
Pożarem objętych zostało 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone były na terenie o powierzchni ok. 1000 ha.
W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.
Puszcza Solska jest obszarem cennym przyrodniczo. Są tu m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.