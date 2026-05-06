Pożar na Lubelszczyźnie. Nowe informacje strażaków, na miejscu ministrowie

Marta Stępień

Aktualizacja

- Ogień się nie rozprzestrzenia, ale sytuacja wciąż jest poważna - powiadomił podczas porannego briefingu szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcję zaangażowany jest m.in. śmigłowiec Black Hawk oraz samoloty Dromader. We wtorek w trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. - Był doświadczony, miał duże kwalifikacje - mówił Kierwiński.

Straż pożarna na miejscu pożaru
Pożar na Lubelszczyźnie został opanowany

W skrócie

  • Minister Marcin Kierwiński poinformował, że sytuacja na miejscu pożaru wciąż jest poważna, ale ogień się nie rozprzestrzenia.
  • W trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w której zginął pilot. Sprawą zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.
  • Akcja gaśnicza objęła 250 hektarów lasa, bierze w niej udział 88 zastępów, 340 strażaków, a w gotowości są dodatkowe siły z innych województw.
Na Lubelszczyznę przybyli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Państwowa Straż Pożarna informowała wcześniej, że na terenie trzech powiatów województwa lubelskiego trwa akcja gaśnicza związana z rozległym pożarem lasu.

Lubelskie: Pożar lasu został opanowany

Podczas konferencji prasowej w nocy Kierwiński przekazał, że "ogień się nie rozprzestrzenia". O poranku szef MSWiA podkreślił, że "sytuacja wciąż jest poważna".

- Mamy na miejscu 48 zastępów, kolejne 58 dojedzie na godz. 8. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale i kompania gaśnicza z województwa małopolskiego oraz jeden moduł z województwa podkarpackiego - przekazał komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.

- Najważniejsze są śmigłowce. Dwa już do nas lecą. To Black Hawk oraz śmigłowiec Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie. Dostępne są również dwa samoloty Dromader - mówił strażak.

Katastrofa samolotu gaśniczego. "Bardzo trudne warunki"

W trakcie nocnego briefingu Paulina Hennig-Kloska odniosła się do katastrofy samolotu, który rozbił się w trakcie akcji gaśniczej. Pilot zginął na miejscu.

- Najbardziej tragiczny wypadek i największa strata to śmierć jednego z pilotów Dromadera, który wypełniał zadania Lasów Państwowych. Chciałaby złożyć kondolencję rodzinie i wyrazy współczucia - mówiła minister.

Zaznaczyła, że wyjaśnianiem przyczyn katastrofy będą zajmować się eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także prokuratura. Kierwiński dodał, że pilot, który zginął, "był doświadczony i miał duże kwalifikacje".

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek zaznaczył, że w momencie wypadku "były bardzo trudne warunki realizacji zadań gaśniczych, ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura".

Pożar na Lubelszczyźnie się nie rozprzestrzenia

Szef PSP informował w nocy, że według szacunków ogień objął powierzchnię 250 hektarów. - Pożar się nie rozprzestrzenia. Skoro świt będziemy weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody - zapowiadał.

- Czeka nas jeszcze wielogodzinne, a może i wielodniowe zadanie związane z dogaszaniem tlących się elementów pod ściółką. Trzeba będzie nadzorować, aby nie doszło do wtórnego zapalenia - mówił strażak.

We wtorek w Warszawie obradował sztab kryzysowy. Jak wówczas podawano pożar ma charakter wierzchołkowy, przenosi się między koronami drzew.

Zamknięta we wtorek droga wojewódzka numer 849 w środę wczesnym rankiem wciąż pozostawała zablokowana.

