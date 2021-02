Lubelscy policjanci zatrzymali 34-letnią mieszkankę Łęcznej, która odpowie za podłożenie ognia w kościele przy ul. Pogodnej w Lublinie. Kobieta zostanie dziś doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

Zdjęcie 34-latka zatrzymana w sprawie podpalenia kościoła /KMP Lublin /Policja

Dym, który wydobywał się z kościoła przy ulicy Pogodnej w Lublinie, został zauważony we wtorek około godziny 12.30. Świadkowie od razu pojawili się na miejscu i zaczęli gasić jego zarzewie śniegiem. Gdy na miejscu pojawiły się służby, wskazały, że prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.

W świątyni nastąpiło duże zadymienie, proboszcz oszacował straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Pozostawione przez sprawczynie ślady i zebrany materiał dowodowy doprowadziły policjantów do Łęcznej, gdzie doszło do zatrzymania 34-laki. Kobieta trafiła na noc do aresztu, dziś usłyszy zarzuty. Policjanci wnioskują o wystąpienie do sądu o tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.



Za sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów, może grozić kara nawet do 10 lat więzienia.