W skrócie Służby prowadzą działania wyjaśniające po zgłoszeniach dotyczących nocnego incydentu związanego z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w okolicach Lublina.

Policja i Wojska Obrony Terytorialnej przeszukują teren w odpowiedzi na kilkanaście zgłoszeń od mieszkańców o głośnym obiekcie latającym.

Wojsko apeluje o zachowanie spokoju oraz zgłaszanie ewentualnych znalezisk związanych z obiektem odpowiednim służbom, podkreślając możliwość dezinformacji.

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Służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W działaniach uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystywany jest również wojskowy śmigłowiec. Czynności prowadzone są we współpracy z policją i Żandarmerią Wojskową. Mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na portalach społecznościowych.

W poszukiwania zaangażowanych jest kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, a także ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojsko i policja przeszukują teren. Kilkanaście zgłoszeń od mieszkańców

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola powiedziała PAP, że około godziny 2 w nocy policja otrzymała dwa zgłoszenia od mieszkańców, którzy słyszeli odgłos lecącego głośnego obiektu. Oba zgłoszenia dotyczyły rejonu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

WOT podczas poszukiwań w woj. lubelskim Polsat News

- Nie było słychać żadnego wybuchu, żadnego huku. Nikt też nie zgłosił jakichkolwiek uszkodzeń czy zniszczeń np. budynków. Słyszany był tylko odgłos przelatującego głośnego obiektu latającego - zaznaczyła policjantka.

W niedzielę w godzinach przedpołudniowych policja odebrała jeszcze kilkanaście zgłoszeń od mieszkańców, którzy słyszeli podobne odgłosy.

Kamola dodała, że podobne zgłoszenie o tym, że był słyszalny dźwięk przelatującego obiektu, wpłynęło też z powiatu łęczyńskiego. - Tam nic nie zostało znalezione - zaznaczyła.

Jak podkreśla DORSZ, na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, "w tym zjawiska lub anomalie meteorologiczne, a także potencjalne działania o charakterze przemytniczym lub prowokacyjnym". Żaden z tych wariantów nie został dotychczas potwierdzony.

Służby - policja i wojsko - przeszukują teren w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie Polsat News

Wojsko apeluje o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Zwraca uwagę na publikowane niepotwierdzone doniesienia o zdarzeniu. "Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego" - napisano.

DORSZ przypomina, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać dezinformacji i "wzmacnianiu wrogich narracji".

W sieci pojawiły się nagrania, na których ma być rzekomo widać niezidentyfikowany obiekt latający, ale nie zostały one zweryfikowane ani skomentowane przez służby.

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Trwają poszukiwania ewentualnego niezidentyfikowanego obiektu. Apel wojska do ludności

Wojsko apeluje, aby w przypadku odnalezienia przedmiotów, które mogą być szczątkami poszukiwanego obiektu, nie zbliżać się do nich, nie dotykać ich, ani nie podejmować prób ich przemieszczania. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

W niedzielę rano DORSZ poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do czego mogło dojść w nocy. "Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu" - podało DORSZ na platformie X.

"Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych" - dodano we wpisie.

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ppłk Jacek Goryszewski poinformował PAP w niedzielę wieczorem, że wynik poszukiwań jest negatywny, a działania będą kontynuowane w poniedziałek.

Dowództwo zaznaczyło, że "na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

Przed godz. 6.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wydało alert dla Lubelszczyzny, który został odwołany tuż przed godz. 7.



