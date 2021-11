Policjanci pomagali rannemu. Zostali brutalnie zaatakowani

Cała trójka piła razem alkohol w parku. W pewnym momencie mężczyzna miał obrazić swoją dziewczynę, a to nie spodobało się jej bratu. Wtedy oboje się na niego rzucili.



Policjanci zostali wezwani do Parku Bronowice w Lublinie, z relacji świadków wynikało, że dwie osoby biją leżącego mężczyznę. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali 26-latkę, która kopała zakrwawionego chłopaka. Kiedy postanowili udzielić ofierze pomocy, podbiegł do nich 19-latek. Wtedy brat i siostra rzucili się interweniujących policjantów.



"Oboje zaczęli brutalnie bić funkcjonariuszy. Mundurowi byli kopani, duszeni i uderzani rękoma po całym ciele" - dowiadujemy się z komunikatu lubelskiej policji. Policjantom udało się jednak obezwładnić agresorów. Chwilę później przyjechał drugi patrol. Napastnicy trafili do celi, a pobity mężczyzna i zaatakowani funkcjonariusze do szpitala. Okazało się, że pokrzywdzony był poszukiwany.



Napastnicy trafili do aresztu. Za czynną napaść na policjantów i spowodowanie obrażeń ciała oraz pobicia 26-latka grozi im do 10 lat więzienia.



