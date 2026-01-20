W skrócie Policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca Łukowa podejrzanego o atak nożem na dwie osoby.

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem – poszkodowani to 16-latek i 40-latek.

Obaj ranni opuścili szpital, a zatrzymany był wcześniej karany i został ujęty poza Łukowem.

Do zatrzymania doszło około godz. 10 we wtorek. - To 28-letni mieszkaniec Łukowa - przekazał asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Mężczyzna był poszukiwany od poniedziałkowego wieczoru. Funkcjonariusze informowali, że znają tożsamość sprawcy i dokładają starań do jego szybkiego zatrzymania. W dojściu do tego, kim jest napastnik, pomógł zaatakowany nastolatek.

- Personalia tego mężczyzny zostały ustalone w oparciu o poczynione przez nas działania. Pokrzywdzony nastolatek przekazał nam rysopis tego mężczyzny, tak że wiedzieliśmy, kogo szukamy - wyjaśnił asp. szt. Józwik.

Nożownik zatrzymany poza Łukowem. Był wcześniej karany

Rzecznik miejscowej policji potwierdził, że podejrzany był już wcześniej karany. - Ten mężczyzna w przeszłości wchodził w konflikt z prawem. Został zatrzymany poza Łukowem - dodał.

Poszkodowani 16-latek i 40-latek, ranieni podczas ataku w Łukowie, opuścili szpital po opatrzeniu przez lekarzy.

- Dla nas najważniejsze jest, że obrażenia ciała, jakie otrzymali pokrzywdzeni, nie zagrażają ich życiu i zdrowiu - podkreślił policjant.

Zatrzymany 28-latek ma zostać dowieziony na komendę policji, gdzie zostanie przesłuchany.

Łuków. Dwie osoby ugodzone nożem

Do pierwszego aktu przemocy doszło w poniedziałek około godz. 18 przy ul. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Łukowie. Jak przekazał asp. szt. Marcin Józwik na antenie Polsat News, wówczas raniony został 16-latek.

Po godzinie 20 funkcjonariusze otrzymali informację o kolejnym ataku, tym razem na 40-latka przy ul. Królika.

Dziennikarze serwisu Lublin112 ustalili nieoficjalnie, że poszkodowani nie byli ze sobą spokrewnieni.

