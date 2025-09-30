Pójdzie siedzieć za zbrodnię z 1995 roku. Po 30 latach wpadł przez krawat

Łukasz Dubaniewicz

Łukasz Dubaniewicz

Czuje się pan winny? - Tak - to było ostatnie słowo Bogdana S. przed rozpoczęciem odsiadki. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał mężczyznę na 15 lat więzienia. Sprawa na długie lata ugrzęzła w policyjnym Archiwum X. Dowody były szczątkowe, brakowało głównego podejrzanego. Łut szczęścia sprawił, że policjantom udało się znaleźć trop. We wtorek sprawa została oficjalnie zakończona.

Mężczyzna skazany na 15 lat więzienia. Zbrodnię popełnił 30 lat temu
Mężczyzna skazany na 15 lat więzienia. Zbrodnię popełnił 30 lat temuPolsat News

W skrócie

  • Po niemal 30 latach udało się rozwiązać sprawę zabójstwa z 1995 roku dzięki dowodom genetycznym.
  • Policja zatrzymała Bogdana S. po otrzymaniu informacji z brytyjskiej policji, gdy wracał do Polski.
  • Mężczyzna przyznał się do winy i został skazany na 15 lat więzienia, wyrok jest nieprawomocny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Był 1995 rok, Bogdan S., jak tłumaczył śledczym, znalazł się wówczas w trudnym położeniu finansowym. Młoda żona była w ciąży, trzeba było szybko zorganizować pieniądze. Wtedy właśnie przyszedł mu do głowy pomysł, który, jak się wtedy wydawało, przyniesie zysk przy niewielkim ryzyku. Plan był taki - ogłoszenie w lubelskich "Anonsach" o wyjazdach po używane auta do Szwajcarii. Na ogłoszenie zareagował Wojciech T., który akurat szukał samochodu. Mężczyźni umówili się w wynajętym wcześniej domu jednorodzinnym przy ul. Kossaka w Lublinie. To tam doszło do zbrodni.

- Wykorzystał moment nieuwagi i kilkakrotnie uderzył niczego nieświadomą ofiarę w tył głowy. Następnie związał ją własnym krawatem i tak pozostawił - tłumaczył w rozmowie z Interią śledczy chcący pozostać anonimowy (bierze udział w rozpracowywaniu jeszcze innych spraw).

Zobacz również:

Ofiara została zwabiona ofertą kupna samochodu
Tylko w Interii

Po 30 latach odnaleźli sprawcę. "Kochanie, idę do więzienia"

Łukasz Dubaniewicz
Łukasz Dubaniewicz

    Śledczy o rozwiązaniu sprawy: Ważny był krawat

    Bogdan S. przygotował się do tego - wcześniej dokładnie wyczyścił dom chemikaliami, usuwając swój materiał biologiczny. Jednego jednak nie przewidział - ofiara, upadając, ściągnęła ze sobą obrus z dowodem osobistym. Sam dokument był podrobiony, ale zdjęcie Bogdana S. było prawdziwe. Mężczyzna był ucharakteryzowany, ciężko go było rozpoznać. Fałszywka trafiła do policyjnego archiwum wraz z krawatem.

    - Policjanci przejrzeli setki stron akt, analizowali zdjęcia. Na krawacie był materiał genetyczny, który daliśmy do analizy - tłumaczył Interii nadkom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

    Bogdan S. po zdarzeniu wyjechał do Anglii, gdzie przebywał niemal 30 lat. Pewnego dnia na skrzynkę Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego KWP Lublin przyszła informacja z Wysp Brytyjskich - "możemy mieć waszego podejrzanego". Uruchomiono wszystkie procedury.

    Zobacz również:

    Iwona i Kazimierz Antczakowie od lat walczą o prawdę
    Dolnośląskie

    Odkryli, że ich córka została otruta. "Wymiar sprawiedliwości zniszczył nasze życie"

    Dawid Serafin
    Dawid Serafin

      "Na każdego przyjdzie pora"

      Śledczy szybko połączyli fakty i zorganizowali akcję. Bogdana S. zatrzymano 8 marca 2025 roku na warszawskim lotnisku Okęcie. Niczego nieświadomy mężczyzna po prostu wracał do Polski na święta. Został zatrzymany na terenie terminalu i doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości.

      - To była moja pierwsza sprawa w Archiwum X. Wszystko zmieniły wyniki z laboratorium, gdy okazało się, że mamy wytypowanego podejrzanego. To pokazuje, że na każdego przyjdzie pora. Zbrodniarze nie mogą być spokojni - mówi Interii śledczy.

      "Kara spełni swój cel"

      Sąd Okręgowy w Lublinie nie miał we wtorek wątpliwości - Bogdan S. jest winny zabójstwa - powiedział sędzia Piotr Łaguna, przewodniczący składu sędziowskiego.

      15 lat więzienia to nie jest najwyższy wymiar kary, ale sąd musiał wziąć pod uwagę wiek oskarżonego oraz to, że w czasie pobytu w areszcie zyskał dobre opinie wśród wychowawców.

      - Kara w takim wymiarze z pewnością spełni swój cel - tłumaczył w uzasadnieniu sędzia Łaguna.

      Winny żałuje. "Tak"

      Po ogłoszeniu wyroku podeszliśmy do Bogdana S., by poprosić go o komentarz.

      - Nie jestem zaskoczony, spodziewałem się - usłyszała Interia. - Nie rozmawiałem z rodziną ofiary, ale przepraszam ich.

      Czy czuje się pan winny? - zapytaliśmy.

      - Tak - po tych słowach Bogdan S. został odprowadzony przez policjantów i odwieziony do zakładu karnego.

      Zrezygnował z usług adwokata, więc nie wiadomo, czy będzie zaskarżał wyrok. Na ten moment jest on nieprawomocny.

      Z Lublina dla Interii Łukasz Dubaniewicz

      Zobacz również:

      Jan Gołębiewski
      Polska

      W umyśle mordercy. Profiler: Sama zbrodnia już jest śladem

      Dawid Serafin
      Dawid Serafin
      Szłapka w "Graffiti" o przesłuchaniu Ziobry: Bardzo kluczyłPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze