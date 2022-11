Pogrzeby ofiar z Przewodowa. Ceremonie w sobotę i niedzielę

Ukraina - Rosja Przewodów w żałobie. Wybuch, który na zawsze zmienił wieś

- Kościół jest przygotowany na uroczystości, pierwsza odbędzie się w sobotę, druga w niedzielę. Szykujemy świątynie do obydwu pochówków. Wszystko odbywa się spokojnie, planuję te pogrzeby tak, jak wszystkie inne w parafii - przekazał PAP ks. Bogdan Ważny, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Przewodowie.

- Msze pogrzebowe będzie najprawdopodobniej koncelebrował biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski Mariusz Leszczyński - przekazał ks. proboszcz.

Przewodów: Rakieta trafiła w gospodarstwo

Msza święta pogrzebowa 62-letniego Bogusława W. ma się rozpocząć w sobotę o godz. 12. Natomiast pogrzeb 60-letniego Bogdana C. w niedzielę o godz. 13.



Obywaj mężczyźni zginęli we wtorek w Przewodowie podczas pracy w suszarni zboża. W gospodarstwo uderzyła rakieta. Jak przekazał szef BBN Jacek Siewiera, na 100 proc. nie można jeszcze stwierdzić, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że była to rakieta użyta przez ukraińską obronę przeciwlotniczą do zestrzelenia rosyjskiego pocisku.