Podejrzana torba i rosyjskie dokumenty. Policja zatrzymała 25-latka w pociągu

Na stacji kolejowej w Puławach policjanci zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna został ujęty po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin - Dorohusk. Jak ustalono, miał przy sobie dokumenty w języku rosyjskim.

Tor kolejowy biegnący przez leśny teren, z nałożonym transparentem z napisem 'Policja' oraz światłami sygnalizacyjnymi radiowozu. Ujęcie tworzy wrażenie łączenia motywu pracy służb i infrastruktury kolejowej.
Policja zatrzymała 25-letniego obywatela Mołdawii (zdj. ilustracyjne)Pixaby.commateriał zewnętrzny

Jak wynika z policyjnego komunikatu do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 16. W momencie zatrzymania mężczyzna znajdował się pomiędzy wagonami.

Przy zatrzymanym funkcjonariusze ujawnili torbę zawierającą m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank oraz dokumenty w języku rosyjskim.

Lubelskie. Akcja policji w ramach operacji TOR. Zatrzymano 25-latka

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

Obecni byli również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Interwencję przeprowadzili policjanci operacji TOR (mającej na celu przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na infrastrukturze kolejowej) wspólnie z żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

Seria incydentów na polskiej kolei. Uszkodzone tory i eksplozja

To nie pierwszy niepokojący przypadek na kolei w Puławach. W listopadzie ubiegłego roku zatrzymany został tam pociąg relacji Świnoujście - Rzeszów po tym, jak około godziny 21 maszynista poinformował o zerwaniu sieci trakcyjnej i uszkodzeniu pantografu.

W wyniku zdarzenia w jednym z wagonów wybite zostały trzy szyby. Składem podróżowało wówczas 475 pasażerów, jednak żaden z nich nie ucierpiał.

    Do innego incydentu doszło wcześniej w rejonie miejscowości Mika na Mazowszu. Maszynista jednego z pociągów zauważył tam uszkodzenie toru - fragment szyny był odłamany. Na miejsce skierowano odpowiednie służby.

    Premier Donald Tusk poinformował później, że zdarzenie miało charakter sabotażu. Jak przekazał, na trasie Warszawa - Lublin, w okolicach wsi Mika, doszło do aktu dywersji - eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła fragment toru kolejowego.

