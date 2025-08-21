Poddasze kamienicy stanęło w ogniu. Nie żyją dwie osoby
W jednej z kamienic w Lublinie wybuchł pożar. Strażacy podczas akcji natrafili na ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny. Wstępnie ustalono, że mogą to być 60-letni mieszkańcy budynku. Z kamienicy ewakuowano osiem osób.
Policjanci informację o pożarze otrzymali o godz. 3:45. Jak usłyszeli, najprawdopodobniej na poddaszu kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie pojawił się ogień.
Na miejsce przyjechały służby ratunkowe i strażacy. Z kamienicy ewakuowano osiem osób.
Lublin. Pożar kamienicy. Nie żyją dwie osoby
"Pożarowi towarzyszyło silne zadymienie, które obejmowało klatkę schodową i wyższe piętra" - podaje KM PSP w Lublinie w mediach społecznościowych.
Mieszkanie, w którym pojawił się ogień, uległo całkowitemu spaleniu. W trakcie akcji strażacy odnaleźli ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny. Jak podaje policja, wstępnie ustalono, że mogą to być 60-letni mieszkańcy budynku.
Policja zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok.
Lublin. Spłonęło poddasze. Ewakuowano mieszkańców
Po ugaszeniu pożaru pod nadzorem prokuratora rozpoczęło się wyjaśnianie przyczyn i dokładnych okoliczności pożaru. W oględzinach będzie brał udział biegły z zakresu pożarnictwa - podaje Komenda Miejska Policji w Lublinie. W kamienicy mieszka łącznie 12 osób.
- Z użytkowania wyłączona została lewa strona kamienicy. Aktualnie na miejscu ze strony miasta działają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Wydziału Sprawa Mieszkaniowych oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych - opisuje Justyna Góźdź, rzeczniczka prasowa prezydenta Lublina, cytowana przez "Kurier Lubelski".
Władze miasta rozeznają się w potrzebach mieszkańców kamienicy.