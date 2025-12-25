W skrócie Pożar kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie. Na miejscu działa niemal 20 zastępów straży pożarnej.

W wyniku zdarzenia w okolicy występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym.

Ogień objął drewniany dach świątyni, a trudne warunki atmosferyczne komplikują akcję gaśniczą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przedstawiciel straży pożarnej w rozmowie z Interią potwierdził, że płonie kościół parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie. Ogień został zauważony tuż przed godziną siódmą rano.

Lubelskie. Pożar kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie

- Około godziny 6.50 wpłynęło zgłoszenie do straży pożarnej o tym pożarze. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że pali się dach, płomienie wychodzą spod kalenicy tego obiektu sakralnego - przekazał w rozmowie z Interią mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W tej chwili na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej. - Łącznie ponad 80 strażaków gasi ten pożar - dodał Pytka.

- Działamy w tej chwili z dwóch stron. Jednocześnie z środka próbujemy dostać się do źródła pożaru oraz od zewnątrz - z góry z podnośników. Ze względu na duże zadymienie strażacy działają w aparatach ochrony układu oddechowego - wyjaśnił oficer prasowy KM PSP w Lublinie.

Trwa walka o opanowanie pożaru kościoła w Lublinie

Jak wynika z informacji przekazanych dziennikarzom w południe, strażacy wciąż walczą ze skutkami żywiołu.

- Pożar dachu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie ciągle trwa, ale już się tak szybko nie rozprzestrzenia - mówił lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Komendant tłumaczył, że od wnętrza obiektu nie ma możliwości działania w pełni skutecznie i dotarcia do źródła ognia. - Żeby skutecznie dotrzeć do wnętrza, do zarzewi ognia, musimy po prostu z zewnątrz działać, wykonywać otwory gaśnicze. My sukcesywnie po prostu po kawałku wykonujemy otwory w tym dachu - zaznaczył.

Pożar kościoła w Lublinie. Nikt nie przebywał w świątyni

Bartłomiej Pytka dodał w rozmowie z Interią, że utrudnieniem dla strażaków jest fakt, że w Lublinie jest obecnie -12 stopni Celsjusza. Z tego powodu woda wykorzystywana do gaszenia pożaru zaczyna zamarzać na dachu.

- Kruszy się i spada z dachu. W związku z tym musieliśmy przestawić nasze samochody gaśnicze i przez to trudniejszy jest również dostęp do tego pożaru - wytłumaczył przedstawiciel straży.

Na ten moment nie jest znane dokładne źródło pożaru. - W tej chwili cały czas je lokalizujemy. Znajduje się gdzieś przy kalenicy budynku. Ale czy to jest fotowoltaika, czy jest to konstrukcja dachowa - tego jeszcze w tej chwili nie wiemy - dodał.

Na miejscu nie było potrzeby ewakuacji. - Nikt nie znajdował się w środku - potwierdził nam mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka.

Parafianie o możliwych przyczynach pożaru i ratowaniu światyni

Świadkowie, z którymi rozmawiał reporter Interii Łukasz Dubaniewicz, spekulują w sprawie możliwych przyczyn pożaru. - Byłam na pasterce, wszystko normalnie się odbyło, pięknie jak zawsze. Wstaliśmy rano, bo chcieliśmy z mężem pójść na poranną mszę. Nagle ludzie biegną, że się pali. Kościelny wybiegł. Mówi, że pstryknął włącznik ogrzewania i iskry poszły - opowiadała pani Ewa.

Pan Lucjan: - Chyba poszło spięcie i zajęło się od środka. Duży pożar. Jestem parafianinem i patrzę na to ze łzami. Tragedia, ale podniesiemy się. Odbudujemy.

Inny z parafian, pan Tomasz, mówił o ratowaniu rzeczy ze świątyni. - Wynosimy obrazy święte, ratujemy co się da bo nie wiadomo co będzie.

Strażacy wynoszą święte obrazy z płonącego kościoła Polsat News

Na miejscu występują spore utrudnienia w ruchu drogowym

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował lublin112.pl. Serwis przekazał, że w okolicy pożaru występują spore utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym.

"W związku z pożarem kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie całkowicie zamknięta dla ruchu została ulica Kunickiego, jak również wyłączono z ruchu pieszych pobliskie chodniki. Na objazdy skierowano również komunikację miejską" - poinformowano na Facebooku.

Według relacji okolicznych mieszkańców, którzy zaalarmowali straż pożarną, z dachu kościoła miały wydobywać się kłęby dymu.

Do pomocy ściągnięto zastępy straży z okolicznych miejscowości, w tym z Puław.

"Wydarzenia". Utrudnienia dla przedsiębiorców. Trzeba określić płeć w ogłoszeniu Polsat News