Płonie kościół w Lublinie. Straż ściąga posiłki z innych miast

Pożar kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie - informują lokalne media. Na miejscu działania prowadzi kilka zastępów straży pożarnej. Ogień pojawił się na dachu świątyni. Z doniesień wynika, że sytuacja nadal nie została opanowana. Straż ściąga posiłki z innych miejscowości, nawet z odległych Puław.