Płonie kościół w Lublinie. Straż ściąga posiłki z innych miast
Pożar kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie - informują lokalne media. Na miejscu działania prowadzi kilka zastępów straży pożarnej. Ogień pojawił się na dachu świątyni. Z doniesień wynika, że sytuacja nadal nie została opanowana. Straż ściąga posiłki z innych miejscowości, nawet z odległych Puław.
Wkrótce więcej informacji...
O zdarzeniu poinformował serwis lublin112.pl. Z doniesień wynika, że płonie kościół parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie. Ogień został zauważony około godziny 7.00.
Według relacji okolicznych mieszkańców, którzy zaalarmowali straż pożarną, z dachu kościoła miały wydobywać się kłęby dymu. Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.