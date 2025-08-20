W nocy z wtorku na środę obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że jest to rosyjski dron.

Według ministra mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie - kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński uściślił, iż jest to bezzałogowiec typu Shahed o rosyjskiej konstrukcji, potwierdzając tym samym wcześniejsze ustalenia Polsat News.

Wybuch w Osinach. "Premier wiedział od początku"

Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o sprawę w środę wieczorem w TVN24, podkreślił, że wszystkie służby zadziałały od razu. - Trwają czynności sprawdzające. Systemy, które są zbudowane i które będą wzmacniane, będą doprowadzały do tego, że będzie po prostu bezpieczniej - zaznaczył rzecznik rządu.

Jak mówił, Polska musi wzmocnić kwestie związane z Tarczą Wschód, z ochroną antydronową. - To są lata zaniedbań i musimy nad wszystkim jeszcze bardzo uważnie pracować - stwierdził Szłapka.

Na pytanie, kiedy o tym zdarzeniu z Osin dowiedział się premier Donald Tusk, Szłapka odparł, że premier wiedział o wszystkim od samego początku, czyli w nocy.

- Informacja o tym była od razu, kiedy służby zareagowały, policja pojawiła się tam na miejscu, potem została poinformowana też żandarmeria wojskowa i prokuratura. Wszystkie procedury od razu zadziałały. Nikt nie chciał tutaj niczego ukryć - zapewnił rzecznik rządu.

Eksplozja koło Łukowa. Brak współpracy ze strony rosyjskiej

Na uwagę, że szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział, iż w związku z uderzeniem drona wysłana zostanie nota dyplomatyczna do rosyjskiego MSZ, Szłapka odparł, że to resort dyplomacji będzie informować o swoich czynnościach.

Dopytywany, jakiej reakcji się spodziewa, rzecznik rządu powiedział, że Polska ma już swoje doświadczenia związane z brakiem współpracy ze strony rosyjskiej. - Ale strona rosyjska powinna wiedzieć, że my o tym wiemy - podkreślił Szłapka.

Sprawę wybuchu pod Osinami bada lubelska prokuratura. Prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

Dron uderzył na Lubelszczyźnie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała opinię

Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz przekazał na środowej konferencji prasowej, że na polu kukurydzy spadł "spory dron wojskowy", na którego silniku ujawniono napisy "prawdopodobnie w języku koreańskim".

Jak poinformował, śledczy zebrali spory materiał dowodowy i przesłuchali około 10 osób. Zaapelował do mieszkańców, którzy mają informacje o zdarzeniu lub nagrania z zajścia, o kontakt z policją lub żandarmerią wojskową.

Jak podał, służby poszukują szczątków drona na powierzchni ok. 2-3 ha. Zapowiedział, że oględziny miejsca upadku drona będą kontynuowane w czwartek.

