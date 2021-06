Do zdarzenia doszło na obrzeżach Parczewa w woj. lubelskim we wtorek ok. 21.

Wezwani na miejsce ratownicy zastali mężczyznę, który wisiał na słupie głową w dół kilkanaście metrów nad ziemią.

"Pierwszy raz mieliśmy takie zdarzenie"

Okazało się, że 19-latek wspiął się na słup średniego napięcia, by zaimponować dziewczynie. Kiedy przechodził na drugą stronę, został porażony prądem. Nie spadł jednak na ziemię, bo jego noga zaplątała się w konstrukcję słupa.

Służby najpierw musiały odłączyć napięcie w sieci wynoszące 15 tysięcy Voltów. Potrzebna była pomoc grupy wysokościowej z Lublina, bo miejscowi strażacy mogli zaoferować tylko 10-metrową drabinę.

Reklama

Zdjęcie / Policja w Parczewie /

- W swojej karierze pierwszy raz mieliśmy takie zdarzenie, bo to był słup średniego napięcia. Nikt o zdrowych zmysłach nie postępuje tak, jak ten pan - komentuje st. Kpt. Krzysztof Fila z Państwowej Straży Pożarnej.

Lekarze ostrzegają

19-latek był przytomny. Karetką został przewieziony do szpitala. Pobrano od niego krew do badań na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Gdyby mężczyzna spadł ze słupa, najprawdopodobniej zginąłby na miejscu. Porażenie prądem jest jednak także śmiertelnie groźne.

- Bardzo często zdarza się, że nie ma śladu na skórze, natomiast spustoszenia, które są niżej, są ogromne - mówi Dawid Groth ze Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Dlatego zdaniem lekarzy za wcześnie, by mówić o szczęśliwym zakończeniu tej historii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubelskie: 19-latek wszedł na słup. Chciał zaimponować dziewczynie Polsat News