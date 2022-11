Oto młoda gwiazda PiS i szef biura prezesa. Ma wystartować do Sejmu

Michał Moskal urodził się i wychował w Janowie Lubelskim. Gdy studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażował się w działalność partyjną PiS. Został szefem Forum Młodych PiS, a od 2018 roku jest radnym dzielnicy Żoliborz.

Głośno o nim zrobiło się w 2020 roku, kiedy to został dyrektorem biura prezydialnego PiS, zastępując w tej roli Barbarę Skrzypek, czyli popularną "panią Basię". Kiedy Kaczyński pełnił funkcję wicepremiera, Moskal był szefem jego gabinetu politycznego.

Według "Dziennika Wschodniego" Moskal szykowany jest do startu do Sejmu. Podobną drogę przeszli wcześniej sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski czy były szef Forum Młodych, Radosław Fogiel. Choć Moskal jest związany z Warszawą, mógłby wystartować w okręgu numer 6 - czyli z rodzinnej Lubelszczyzny.

- Michał ma aspiracje zostania posłem. W partyjnej centrali jest plan wystawienia go w wyborach do Sejmu (...) Jego ostatnia aktywność w naszym regionie ewidentnie na to wskazuje - twierdzi jeden z lubelskich polityków w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

W ostatnich dniach Michał Moskal uczestniczył m.in. w konferencji prasowej ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który brał udział w uroczystości podpisania pięciu umów na realizację inwestycji kolejowych w województwie lubelskim, które powstaną w ramach rządowego programu Kolej Plus. Chodzi o modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 300 km. Wartość wybranych do realizacji inwestycji na Lubelszczyźnie szacowana jest na 3,5 mld zł, z czego dofinansowanie rządowe wynosi 85 proc. tej kwoty.

- Doprowadzamy do tego, że pierwsze nowe linie kolejowe w Polsce będą powstawać tutaj na Lubelszczyźnie - zaznaczył Moskal. Wskazał, że jest to realizacja marzeń ludzi z powiatu janowskiego od czasów międzywojennych, bo w tym okresie "w gazetach widzieliśmy, że już się toczy dyskusja, czy kiedyś w Janowie Lubelskim powstanie kolej - czy to będzie możliwe". - Po tych niespełna stu latach możemy powiedzieć, że w końcu jest ta kolej na Janów Lubelski, kolej na te mniejsze miejscowości - zauważył.

Lubelskie: Rywalizacja w PiS o miejsca na liście

Szef biura Jarosława Kaczyńskiego w rodzinnym Janowie Lubelskim miałby jednak sporą konkurencję. Tygodnik "Polityka" pisał niedawno o scenariuszu, w którym poseł Jerzy Bielecki, rezygnując z ubiegania się o mandat i torując Moskalowi drogę na Wiejską, miałby dostać posadę w którejś ze spółek Skarbu Państwa.



Sam Michał Moskal komentuje sprawę krótko: - Mamy jeszcze niemal rok do momentu, w którym będziemy rozmawiać o listach wyborczych. O tym, kto i na jakim miejscu się na nich znajdzie, będzie decydować kierownictwo partii.