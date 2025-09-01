Oficer dyżurny stanowiska koordynowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Andrzej Walczak poinformował, że zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach wpłynęło w poniedziałek po godz. 18.

Jak podał, ogniem objęta jest jedna z pryzm z odpadami komunalnymi - tzw. gabarytami - o powierzchni ok. 900 mkw.

Strażacy walczą z wielkim pożarem. Ogień ciężki do opanowania

Późnym wieczorem dyżurny KW PSP w Lublinie kpt. Łukasz Chomczyński poinformował, że pożar nie został opanowany i ciągle się rozprzestrzenia. Dodał, że pali się już łącznie kilka hałd o łącznej powierzchni około 20 arów.

Strażacy podkreślają, że ogień jest ciężki do opanowania, gdyż "pali się miks różnego rodzaju śmieci" .Część odpadów została zepchnięta w celu utworzenia pasa przeciwpożarowego. Strażacy przewidują, że działania gaśnicze potrwają do rana.

Cały zakład, gdzie składowane są odpady ma około 1,5 ha. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar w Bełżycach. Z żywiołem walczy ponad 100 strażaków

W gaszenie pożaru zaangażowanych jest 39 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 120 strażaków.

Gmina Bełżyce zakomunikowała, że hałda jest odizolowana od budynków zakładu oraz okolicznych pól.

"Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia życia ani mienia ludzkiego" - podał urząd. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach poinformował natomiast, że w czasie pożaru mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w Bełżycach i Krężnicy Okrągłej.

Państwowa Straż Pożarna opublikowała zdjęcia z akcji gaśniczej w Bełżycach. "Na miejscu liczne siły i środki" - podano w krótkim komunikacie.

