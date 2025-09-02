Ogromny pożar w Bełżycach. Nowe informacje służb

Trwa dogaszanie składowiska odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Bełżyce na Lubelszczyźnie. - Działania zapewne potrwają jeszcze kilka dni - przekazał na antenie Polsat News przedstawiciel straży. Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogniem objętych zostało kilka hałd śmieci o łącznej powierzchni około 20 arów.

Pożar sterty odpadów w Bełżycach. Nowe informacje
Pożar sterty odpadów w Bełżycach. Nowe informacje

W Bełżycach trwa dogaszanie pożaru odpadów, który wybuchł w poniedziałek wieczorem. Nowe informacje w tej sprawie przekazał na antenie Polsat News rzecznik KM PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szacoń.

- Działania zapewne potrwają kilka dni, ponieważ musimy wszystko przerzucić, a także przelać wodą, żeby pożar nie wznowił się i dalej się nie rozprzestrzeniał - przekazał strażak.

- Po zakończeniu naszych działań ratowniczo-gaśniczych policja zajmie się ustalaniem przyczyny powstania tego pożaru - kontynuował.

    Jeśli chodzi o jakość powietrza, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szacoń powiedział, że według badań straży przeprowadzanych na miejscu zdarzenia "normy nie zostały przekroczone".

    - Na miejscu byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy również przeprowadzili pomiary jakości powietrza, ich analiza będzie znana wkrótce - poinformował strażak.

    Bełżyce. Ogromny pożar sterty odpadów

    Zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach wpłynęło w poniedziałek po godz. 18.

    Późnym wieczorem dyżurny KW PSP w Lublinie kpt. Łukasz Chomczyński poinformował, że pożar nie został opanowany i ciągle się rozprzestrzenia. Dodał wówczas, że pali się już łącznie kilka hałd o łącznej powierzchni około 20 arów.

      Gmina Bełżyce zakomunikowała, że hałda jest odizolowana od budynków zakładu oraz okolicznych pól.

      "Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia życia ani mienia ludzkiego" - podał urząd.

      Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

