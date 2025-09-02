Ogromny pożar w Bełżycach. Nowe informacje służb
Trwa dogaszanie składowiska odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Bełżyce na Lubelszczyźnie. - Działania zapewne potrwają jeszcze kilka dni - przekazał na antenie Polsat News przedstawiciel straży. Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogniem objętych zostało kilka hałd śmieci o łącznej powierzchni około 20 arów.
W Bełżycach trwa dogaszanie pożaru odpadów, który wybuchł w poniedziałek wieczorem. Nowe informacje w tej sprawie przekazał na antenie Polsat News rzecznik KM PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szacoń.
- Działania zapewne potrwają kilka dni, ponieważ musimy wszystko przerzucić, a także przelać wodą, żeby pożar nie wznowił się i dalej się nie rozprzestrzeniał - przekazał strażak.
- Po zakończeniu naszych działań ratowniczo-gaśniczych policja zajmie się ustalaniem przyczyny powstania tego pożaru - kontynuował.
Jeśli chodzi o jakość powietrza, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szacoń powiedział, że według badań straży przeprowadzanych na miejscu zdarzenia "normy nie zostały przekroczone".
- Na miejscu byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy również przeprowadzili pomiary jakości powietrza, ich analiza będzie znana wkrótce - poinformował strażak.
Bełżyce. Ogromny pożar sterty odpadów
Zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach wpłynęło w poniedziałek po godz. 18.
Późnym wieczorem dyżurny KW PSP w Lublinie kpt. Łukasz Chomczyński poinformował, że pożar nie został opanowany i ciągle się rozprzestrzenia. Dodał wówczas, że pali się już łącznie kilka hałd o łącznej powierzchni około 20 arów.
Gmina Bełżyce zakomunikowała, że hałda jest odizolowana od budynków zakładu oraz okolicznych pól.
"Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia życia ani mienia ludzkiego" - podał urząd.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.