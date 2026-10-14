Odkryto szczątki kilkudziesięciu osób w Polsce. Komunikat IPN Ukrainy

Szczątki około 30 osób odkryła ukraińska ekspedycja na cmentarzu prawosławnym w Łaskowie (woj. lubelskie). Według Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ofiary zginęły w marcu 1944 roku w wyniku ataku oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Badacze odnaleźli zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe pochówki. Zapowiadają dalsze poszukiwania i ekshumacje.

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Koparko-ładowarka przy wykopie ziemnym podczas prac poszukiwawczych w Łaskowie. W tle zielony namiot.
Prace poszukiwawcze prowadzone przez ukraińską ekspedycję w Łaskowie (woj. lubelskie)Ukraiński Instytut Pamięci Narodowejmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na cmentarzu prawosławnym w Łaskowie odnaleziono szczątki około 30 osób, które według ukraińskiego IPN zginęły w marcu 1944 roku podczas ataku Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
  • Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że badania mają na celu ustalenie miejsc spoczynku oraz godne upamiętnienie ofiar, a strona polska wydała zgodę na przeprowadzenie prac.
  • Trwają kolejne poszukiwania i ekshumacje, a obecna ekspedycja jest drugą ukraińską na terytorium Polski po wieloletniej przerwie.
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Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował o wynikach prac poszukiwawczych prowadzonych w Łaskowie w województwie lubelskim. Na terenie miejscowego cmentarza prawosławnego badacze natrafili na szczątki ludzkie, które instytut wiąże z wydarzeniami z marca 1944 roku.

Prace realizuje przedsiębiorstwo komunalne "Dolia" na zlecenie ukraińskiego IPN. Jak przekazano w komunikacie, strona polska wydała zgodę na ich przeprowadzenie 31 sierpnia 2026 roku.

Ukraińska instytucja podkreśla, że badania są prowadzone na podstawie ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw godnych pochówków. Mają one pomóc w ustaleniu miejsc spoczynku ofiar oraz ich późniejszym upamiętnieniu.

Łasków. Ukraiński IPN wskazuje na Armię Krajową i Bataliony Chłopskie

Według Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej odnalezione szczątki należą do Ukraińców, którzy zginęli w wyniku ataku oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w marcu 1944 roku.

Jak podano w komunikacie, podczas masowego zabójstwa mieszkańców Łaskowa 10 marca 1944 roku miało zginąć ponad 300 osób.

Na podstawie badań historyków i ekspertów z Polski oraz Ukrainy ustalono dane 327 mieszkańców miejscowości, którzy ponieśli śmierć w 1944 roku. Niektórzy badacze wskazują jednak, że liczba ofiar mogła wynosić około 350.

Ostateczny bilans tragedii ma zostać ustalony w toku dalszych badań historycznych i poszukiwawczych.

Ukraiński IPN dziękuje polskim władzom. "Prawdziwe pojednanie"

Do odkrycia odniósł się prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Alfiorow, który podkreślił znaczenie wspólnego upamiętnienia ofiar.

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"Naszym wspólnym zadaniem jest zapewnienie godnego upamiętnienia wszystkich zmarłych, niezależnie od ich pochodzenia i narodowości. Prawdziwe pojednanie zaczyna się bowiem od szacunku dla pamięci każdego człowieka, uznania cierpienia drugiej strony i wspólnego dążenia do porozumienia. Dziękuję stronie polskiej za możliwość prowadzenia badań" - przekazał Alfiorow.

Z kolei kierujący przedsiębiorstwem "Dolia" Światosław Szeremeta wskazał, że dotychczasowe wyniki prac są zgodne z relacjami dawnych mieszkańców Łaskowa, którym udało się przeżyć wydarzenia z marca 1944 roku.

"Wstępne wyniki badań poszukiwawczych potwierdzają informacje zawarte we wspomnieniach byłych mieszkańców Łaskowa, którym udało się ocaleć podczas tragicznych wydarzeń marca 1944 roku" - podkreślił.

"Planujemy kontynuować poszukiwania miejsc pochówku, a w kolejnym etapie przeprowadzić badania ekshumacyjne, ponownie pochować ofiary i godnie uczcić ich pamięć" - zapowiedział Szeremeta.

Poszukiwania szczątków w Polsce. Druga ukraińska ekspedycja po latach

Jak poinformował ukraiński IPN, obecne prace są drugą ekspedycją poszukiwawczą prowadzoną przez stronę ukraińską na terytorium Polski po wieloletniej przerwie.

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Pierwsza odbyła się jesienią 2025 roku w miejscowości Jureczkowa. Badania przeprowadzono na podstawie oficjalnego zezwolenia polskich władz - podobnie jak w przypadku Łaskowa.

W komunikacie przypomniano również, że wcześniejsze podobne ekspedycje, podczas których odnajdywano ludzkie szczątki, odbywały się w 2016 roku.

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