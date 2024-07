Kryminalni z KWP w Lublinie rozpracowali grupę podejrzaną o kradzieże i włamania do samochodów na terenach przygranicznych. Zatrzymani mieli posługiwać się urządzeniami do kopiowania sygnałów z kluczyków samochodowych i ich zagłuszania. Grupa działała ponad dwa lata, a łupem włamywaczy padło co najmniej 150 tys. zł.