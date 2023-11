Zamaskowana kobieta weszła do banku w Puławach, a następnie wyjęła nóż. Zwróciła się do kasjerki, by udostępniła jej pieniądze. - Spakowała je do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła - podała policja. Do podobnej sytuacji doszło ponad dwa tygodnie temu w innej miejscowości na Lubelszczyźnie.