W skrócie Prokuratura podejrzewa, że przyczyną śmierci Emilii K. było wychłodzenie, jednak zlecono dalsze badania, aby to potwierdzić.

Kobieta wyszła z samochodu po kłótni z mężem, zostawiając kurtkę i telefon, a jej ciało znaleziono kilka dni później.

Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, a nikt nie usłyszał dotąd zarzutów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokurator Marek Zych, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie, potwierdził w rozmowie z Interią, że okoliczności śmierci kobiety były związane z opuszczeniem przez Emilię K. samochodu, którym podróżowała z mężem.

W chwili zaginięcia kobiety utrzymywały się niskie temperatury.

- Przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok nie ustaliła przyczyn zgonu. Na ciele kobiety nie ustalono żadnych obrażeń, które wskazywałyby, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie - przekazał.

- W tej chwili najbardziej prawdopodobną hipotezą jest wychłodzenie organizmu. Prokurator zlecił dalsze, specjalistyczne badania zmierzające do potwierdzenia lub wykluczenia tej przyczyny - dodał.

Włodawa. Zaginięcie 37-letnie Emilii K. Są wyniki sekcji

Prokurator wspomniał, że pobrane zostały także próbki krwi zmarłej, które zostaną przebadane pod kątem obecności alkoholu i innych substancji.

Jak zaznaczył rzecznik, obecnie prokuratura nie udziela informacji dotyczących życia rodzinnego i relacji, jaka łączyła małżonków. Jednak z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Interia wynika, że para była w trakcie rozwodu.

37-latki poszukiwano przez kilka dni po tym jak 6 stycznia po godz. 22 bez kurtki i telefonu opuściła samochód, którym podróżowała razem z mężem. Oddaliła się w nieznanym kierunku na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka.

Jak wynika z późniejszych ustaleń małżonkowie pokłócili się, dlatego kobieta wyszła z pojazdu. Jej mąż odjechał, a gdy po chwili po nią wrócił, Emilia miała odmówić wejścia do samochodu.

W momencie opuszczenia pojazdu przez Emilię panowały silne mrozy i intensywnie padał śnieg. Jej zaginięcie zgłosiła matka, zaniepokojona gdy ta rano nie wróciła do domu.

Sprawa Emilii K. Tragiczny finał poszukiwań zaginionej

W jej poszukiwaniach wzięło udział około 100 policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także psy tropiące. Sprawdzono około 250 hektarów terenu. Jej ciało udało się odnaleźć 11 stycznia w rejonie dopływu Tarasienki do Włodawki.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa we Włodawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 37-latki. W sprawie przesłuchano m.in. męża i matkę kobiety. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się brat zmarłej, który zaapelował do zainteresowanych sprawą "o zachowanie zdrowego rozsądku w wyciąganych przez was wnioskach".

Przywitanie prezydenta z ''Dragonem'' na Jasnej Górze. Banaszek w ''Graffiti'': Wielu polityków KO również ma znajomych, którzy nie żyli w zgodzie z prawem Polsat News Polsat News