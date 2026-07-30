Niezidentyfikowany obiekt spadł w Lubelskiem. Potężny huk i 10-metrowy lej

W skrócie W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który spadł w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Na miejscu odkryto krater o średnicy około 10 metrów, a służby prowadzą działania operacyjne i zabezpieczające.

Mieszkańcy zgłaszali bardzo głośny wybuch w nocy, a w nocy uruchomiono alarmy oraz poderwano wojskowe myśliwce.

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Rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra podał w rozmowie z PAP, że krater ma średnicę ok. 10 m. Miejsce zdarzenia zabezpieczają strażacy i policjanci. Wcześniej w czwartek strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

Na antenie Polsat News głos zabrała rzeczniczka MSWiA. - W miejscowości Tarnawa-Kolonia rzeczywiście doszło do znalezienia 10-metrowergo leja na ziemi - wyjaśniła Karolina Gałecka. Znajduje się on w odległości ok. dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań.

Tarnawa-Kolonia. Głośny wybuch i ogromny lej

Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że na razie nie zidentyfikowano obiektu, którego upadek doprowadził do powstania leja. - Służby ustalają, co to jest. Czy to jest pocisk, czy to jest rakieta - nie chcę na razie spekulować - dodała.

Na ten moment nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Na miejscu odkrycia pracują służby, w tym straż pożarna i policja.

W związku z incydentem komunikat wydało także Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych. "O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - przekazano.

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Obiekt ten następnie, o godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. "W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24" - czytamy.

Akcja służb w Tarnawie-Kolonii. Jest komunikat DORSZ

"Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - napisano.

Jak przekazano, skierowano tam Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby. "W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające" - czytamy.

DORSZ poinformował także, że w ramach nocnej operacji polskiego wojska "środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej".

"Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około pięciu km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód" - dodano.

Polska poderwała myśliwce. Operacja w związku z atakami Rosji w Ukrainie

Tymczasem ze strony mieszkańców Tarnawy-Kolonii i pobliskich miejscowości dochodzą sygnały dotyczące głośnego wybuchu, który słychać było w godzinach nocnych. - Jak żyjemy, takiego czegoś nie słyszeliśmy. Szyby mało nie wyleciały - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z portalem Lublin112.

- Słyszałem, jakby huk, ogromny huk. (…) W mieszkaniu aż szyby zadrżały. Wszyscy wylecieliśmy - relacjonował inny świadek. Na niebie pojawiły się także samoloty wojskowe.

Wcześniej, kilkanaście minut po godz. 2 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operacji polskiego lotnictwa. Poderwano myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Z kolei w Lublinie i na terenie większości powiatów województwa lubelskiego ok. godziny 3.50 rozbrzmiały syreny alarmowe. Alarm nie dotyczył północnych powiatów i miał związek z operowaniem rosyjskiego lotnictwa w Ukrainie. Po pewnym czasie sygnał rozległ się ponownie, co oznacza odwołanie alarmu.





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