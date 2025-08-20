Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole. Eksplozja na Lubelszczyźnie

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie potwierdziła w rozmowie z Interią, że do takiego zdarzenia doszło w środę nad ranem.

- Po godz. 2 dyżurny naszej jednostki został powiadomiony o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny w gminie Wola Mysłowska. W tej chwili na miejscu są policjanci - powiadomił policjant z zespołu prasowego.

Osiny. Niezidentyfikowany obiekt eksplodował i spadł na pole

Jak przekazano Interii, mundurowi znaleźli miejsce, gdzie doszło do eksplozji. - W promieniu kilkudziesięciu metrów porozrzucane są liczne nadpalone plastikowe i metalowe elementy - dodał Marcin Zych z KPP Łuków.

Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Obecnie policja zabezpiecza rozrzucone elementy oraz teren. Mundurowi będą także ustalać, od czego mogą one pochodzić.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. Wiceszef MSWiA: Nie ma niebezpieczeństwa dla mieszkańców

Z ustaleń dziennikarza Polsatu Michała Steli wynika, że "obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie nie jest rosyjską rakietą manewrującą". "Znalezione szczątki, mogą być szczątkami drona. Na miejscu pracuje wojsko ale jego przeznaczenie będzie analizowało raczej MSWiA" - dodał.

Do incydentu odniósł się także wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który w "Sygnałach dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia przekazał, że na miejscu pracuje policja i ABW.

- To jeszcze nie zostało ustalone, dokładnie z czym mieliśmy do czynienia. Nie ma oczywiście żadnego niebezpieczeństwa w tej chwili dla pobliskich mieszkańców - zapewnił Mroczek.

