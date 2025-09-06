Niezidentyfikowany obiekt rozbił się na Lubelszczyźnie. Służby potwierdzają

W skrócie W Majdanie-Sielcu rozbił się niezidentyfikowany obiekt, który jest prawdopodobnie nieuzbrojonym dronem przemytniczym.

Żandarmeria wojskowa i policja zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Do podobnego incydentu doszło na Lubelszczyźnie w ubiegłym miesiącu. Wówczas chodziło o rosyjski dron wojskowy.

Rzeczniczka tomaszowskiej policji przekazała nam, że obiekt rozbił się na polu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ok. godz. 18:30.

- Obiekt spadł na pola w miejscowości Majdan-Sielec. Na miejsce jedzie technik, prokurator, jest też komendant - przekazała mł. asp. Brzykcy.

Służby nie ustaliły jeszcze, z której strony nadleciał obiekt.

Niezidentyfikowany obiekt rozbił się na Lubelszczyźnie. Rzecznik MON: Nie nosił cech bojowych

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że chodzi o drona. "Żołnierze z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Zamościu wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, zabezpieczyli miejsce odnalezienia drona w Majdanie-Sielcu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że wstępne ustalenia wykazały, że to nieuzbrojony dron przemytniczy.

- Nie był to dron, który posiadał cechy bojowe - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik ministra obrony narodowej, Janusz Sejmej.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że informacje o obiekcie policja otrzymała za pośrednictwem Centrali Przyjmowania Reakcji. - Na miejscu są służby, które prowadzą czynności - powiedziała.

Majdan-Sielec to niewielka miejscowość w gminie Krynice, położona między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Znajduje się ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Liczy ok. 200 mieszkańców.

Jako pierwsze o sprawie informowało RMF FM.

Kolejny incydent z "obiektem latającym" w woj. lubelskim

Przypomnijmy, że w województwie lubelskim w Osinach w nocy z 19 na 20 sierpnia spadł obiekt latający. Wówczas chodziło o rosyjski dron wojskowy, tzw. wabik, który miał nadlecieć z Ukrainy.

Wybuch doprowadził do uszkodzenia okien i futryn w kilku budynkach na terenie miejscowości. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że zdarzenie było rosyjską prowokacją.

- Ten dron nie był wypuszczony przypadkowo, a po to, by zaatakować Ukrainę. W wyniku różnych działań znalazł się w Polsce, ale cała akcja jest prowadzona przez Federację Rosyjską - mówił szef MON.

