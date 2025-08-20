Niezidentyfikowany obiekt eksplodował. Pilna konferencja wojewody lubelskiego

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

- Nie było żadnych ofiar, nikt nie został poszkodowany (...). Wszyscy mogą czuć się na chwilę obecną bezpiecznie, nie ma zagrożenia - przekazał na konferencji prasowej wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Nad ranem w miejscowości Osiny eksplodował niezidentyfikowany obiekt, który następnie uderzył w pole kukurydzy. Na miejscu pracują służby, pojawić ma się również m.in. prokuratura.

Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski pojawił się na miejscu zdarzenia
Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski pojawił się na miejscu zdarzeniaPolsat News

W skrócie

  • W Osinach na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na pole kukurydzy.
  • W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały jedynie szyby w trzech budynkach, a teren zabezpieczają służby i wojsko.
  • Dowództwo Operacyjne informuje, że nie wykryto naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a szczątki mogą pochodzić ze starego silnika.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pilna konferencja wojewody lubelskiego została zorganizowana po tym, jak nad ranem w miejscowości Osiny doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który następnie spadł na pole kukurydzy.

Osiny. Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Wojewoda zwołał konferencję

W zdarzeniu nikt nie został ranny, uszkodzone zostały jedynie trzy pobliskie budynki, gdzie z okien wypadły szyby. - Wszyscy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma na ten moment żadnego zagrożenia, zostało zmierzone promieniowanie - przekazał Krzysztof Komorski.

Wojewoda lubelski dodał, że na miejscu zdarzenia dochodzenie prowadzą odpowiednie służby, a teren został zabezpieczony. Na miejscu ma pojawić się także prokurator okręgowy i przedstawiciele wojska.

Zobacz również:

Niezidentyfikowany obiekt eksplodował na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracują służby, zdj. ilustracyjne
Lubelskie

Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Przekazano nowe informacje

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    - My, jako lubelski urząd wojewódzki i administracja rządowa w terenie, zapewnimy wszelkie niezbędne wsparcie psychologiczne lokalnym mieszkańcom - zapewnił Komorski.

    Urzędnik przekazał także, że na ten moment wiadomo jedynie, iż doszło do eksplozji, a na miejscu znaleziono szczątki obiektu. Na konferencji prasowej zaprzeczono także informacjom pojawiającym się w mediach, jakoby na miejscu - po uderzeniu obiektu - miał powstać lej.

    Akcja służb na Lubelszczyźnie. Na pole kukurydzy spadł niezidentyfikowany obiekt

    Wcześniej w rozmowie z Interią Marcin Zych z KPP Łuków przekazał, że "w promieniu kilkudziesięciu metrów porozrzucane są liczne nadpalone plastikowe i metalowe elementy".

    Komunikat w związku z incydentem wydało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi" - przekazano.

    "Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego" - powiadomiło dowództwo.

    Zobacz również:

    Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Osiny
    Lubelskie

    Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole. Eksplozja na Lubelszczyźnie

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich politykiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze