Niezidentyfikowany obiekt eksplodował. Pilna konferencja wojewody lubelskiego

W skrócie W Osinach na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na pole kukurydzy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały jedynie szyby w trzech budynkach, a teren zabezpieczają służby i wojsko.

Dowództwo Operacyjne informuje, że nie wykryto naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a szczątki mogą pochodzić ze starego silnika.

Pilna konferencja wojewody lubelskiego została zorganizowana po tym, jak nad ranem w miejscowości Osiny doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który następnie spadł na pole kukurydzy.

Osiny. Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Wojewoda zwołał konferencję

W zdarzeniu nikt nie został ranny, uszkodzone zostały jedynie trzy pobliskie budynki, gdzie z okien wypadły szyby. - Wszyscy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma na ten moment żadnego zagrożenia, zostało zmierzone promieniowanie - przekazał Krzysztof Komorski.

Wojewoda lubelski dodał, że na miejscu zdarzenia dochodzenie prowadzą odpowiednie służby, a teren został zabezpieczony. Na miejscu ma pojawić się także prokurator okręgowy i przedstawiciele wojska.

- My, jako lubelski urząd wojewódzki i administracja rządowa w terenie, zapewnimy wszelkie niezbędne wsparcie psychologiczne lokalnym mieszkańcom - zapewnił Komorski.

Urzędnik przekazał także, że na ten moment wiadomo jedynie, iż doszło do eksplozji, a na miejscu znaleziono szczątki obiektu. Na konferencji prasowej zaprzeczono także informacjom pojawiającym się w mediach, jakoby na miejscu - po uderzeniu obiektu - miał powstać lej.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. Na pole kukurydzy spadł niezidentyfikowany obiekt

Wcześniej w rozmowie z Interią Marcin Zych z KPP Łuków przekazał, że "w promieniu kilkudziesięciu metrów porozrzucane są liczne nadpalone plastikowe i metalowe elementy".

Komunikat w związku z incydentem wydało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi" - przekazano.

"Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego" - powiadomiło dowództwo.

