Nie żyje Piotr Łachno. Burmistrz Zamościa żegna zmarłego

"Społecznik i miłośnik zwierząt". Zmarł wieloletni szef schroniska w Zamościu

Pogrzeb Piotra Łachno. Apel syna

"Pogoda może nie dopisać, ale jeździliśmy w zimie, w śniegu w deszczu, więc to nie powinna być przeszkoda. Pamiętam, jak kupił pierwszy motocykl i obmyślaliśmy plan jak to w domu powiedzieć, zaliczaliśmy "gleby", to do niego pierwszego dzwoniliśmy i zawsze był. Proszę was, dajmy czadu w jego ostatniej drodze" - dodał.