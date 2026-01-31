W skrócie Nie żyje ksiądz Krzysztof Czerwiński, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdniku.

Ksiądz Czerwiński był archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk lotniczych i kapelanem Portu Lotniczego.

Burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski, pożegnał księdza w mediach społecznościowych, podkreślając jego znaczenie dla parafii i miasta.

Ksiądz Krzysztof Czerwiński urodził się 23 września 1958 r. w Sandomierzu, święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 r. w Lublinie. Od wielu lat sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. św. Józefa w Świdniku.

W 2007 został mianowany archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk lotniczych, jako pierwszy kapłan w historii diecezji, a od 2013 roku pełnił także funkcję kapelana Portu Lotniczego.

"Dotarła do mnie bardzo smutna i tragiczna wiadomość, nasz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Czerwiński odszedł dziś w nocy do domu Pana. Jestem strasznie poruszony, kilka dni temu widzieliśmy się podczas kolędy, wspaniały proboszcz, dobry człowiek, zawsze mogliśmy na siebie liczyć" - napisał na platformie Facebook burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski.

Burmistrz wspomniał także wspólną przeszłość z kapłanem: "ksiądz udzielał nam ślubu, chrzcił nasze dzieci, gdy byłem ministrantem przepowiedział mi, że kiedyś będę burmistrzem" - wskazał.

"Wielka strata dla parafii pw. Świętego Józefa na Adampolu, dla miasta Świdnik, dla środowisk lotniczych, których Ksiądz Krzysztof był duszpasterzem" - dodał lokalny polityk.

Data pogrzebu nie została na razie podana do publicznej wiadomości.

