Nie żyje ksiądz Krzysztof Czerwiński. "Widzieliśmy się kilka dni temu"
Nie żyje ksiądz Krzysztof Czerwiński, wieloletni proboszcz parafii w Świdniku. W mediach społecznościowych pożegnał go prezydent miasta, Marcin Dmowski. "Wielka strata dla parafii pw. Świętego Józefa na Adampolu, dla miasta Świdnik, dla środowisk lotniczych, których Ksiądz Krzysztof był duszpasterzem" - napisał.
W skrócie
- Nie żyje ksiądz Krzysztof Czerwiński, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdniku.
- Ksiądz Czerwiński był archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk lotniczych i kapelanem Portu Lotniczego.
- Burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski, pożegnał księdza w mediach społecznościowych, podkreślając jego znaczenie dla parafii i miasta.
Ksiądz Krzysztof Czerwiński urodził się 23 września 1958 r. w Sandomierzu, święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 r. w Lublinie. Od wielu lat sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. św. Józefa w Świdniku.
W 2007 został mianowany archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk lotniczych, jako pierwszy kapłan w historii diecezji, a od 2013 roku pełnił także funkcję kapelana Portu Lotniczego.
Nie żyje ksiądz Krzysztof Czerwiński. Burmistrz Świdnika: Wspaniały człowiek
"Dotarła do mnie bardzo smutna i tragiczna wiadomość, nasz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Czerwiński odszedł dziś w nocy do domu Pana. Jestem strasznie poruszony, kilka dni temu widzieliśmy się podczas kolędy, wspaniały proboszcz, dobry człowiek, zawsze mogliśmy na siebie liczyć" - napisał na platformie Facebook burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski.
Burmistrz wspomniał także wspólną przeszłość z kapłanem: "ksiądz udzielał nam ślubu, chrzcił nasze dzieci, gdy byłem ministrantem przepowiedział mi, że kiedyś będę burmistrzem" - wskazał.
"Wielka strata dla parafii pw. Świętego Józefa na Adampolu, dla miasta Świdnik, dla środowisk lotniczych, których Ksiądz Krzysztof był duszpasterzem" - dodał lokalny polityk.
Data pogrzebu nie została na razie podana do publicznej wiadomości.