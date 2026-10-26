Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę około godz. 8 w Uhrusku (powiat włodawski). Na ogrodzeniu cmentarza zatrzymało się Volvo. Kierowca chwilę wcześniej wypadł z drogi.

Według wstępnych ustaleń 40-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego nie dostosował prędkości, przejeżdżając przez skrzyżowanie.

Uhrusk. Kierowca Volvo zniszczył ogrodzenie cmentarza

W wyniku uderzenia samochodu w ogrodzenie cmentarza zniszczone zostały jego przęsła oraz pięć nagrobków. Na udostępnionych przez włodawską policję zdjęciach widać maskę samochodu wbitą w część pomnika.

Kierowca nie doznał obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Policja nałożyła na 40-latka mandat karny.

Trudne warunki na drogach. Policja z apelem do kierowców

Funkcjonariusze z Włodawy zaapelowali, aby podczas jazdy brać pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne. Przypomniano, że jesienna aura może komplikować podróże.

"Zmienne warunki atmosferyczne, w tym opady deszczu i gęste mgły, powodują, że warunki na drodze są dużo trudniejsze, dlatego kierowcy powinni dostosować prędkość i technikę jazdy do aktualnej sytuacji na drodze" - czytamy w komunikacie.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najbliższy wtorek w większości Polski ma być słoneczny i stosunkowo ciepły. Od środy deszczowe chmury zaczną nadciągać od zachodu, a w czwartek i piątek opady mają występować na terenie wszystkich województw. Możliwe są zamglenia ograniczające widoczność na drogach.



