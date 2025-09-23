O werdykcie poinformowała reporterka Polsat News obecna na sali rozpraw.

Sąd pierwszej instancji skazał we wtorek Grzegorza M. na półtora roku bezwzględnego więzienia i siedmioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd nałożył na oskarżonego także obowiązek zapłaty częściowego zadośćuczynienia na rzecz trojga pokrzywdzonych w kwocie po 10 tys. dla każdej z osób.

Sędzia Tomasz Śląski odniósł się także do kwestii rzekomego usiłowania uniknięcia przez oskarżonego odpowiedzialności za zdarzenie. W akcie oskarżenia prokuratura stwierdziła, że oskarżony uciekł z miejsca zdarzenia i próbował zatuszować wypadek, utrzymując, że kobieta upadła.

Zdaniem sądu taka okoliczność nie zaistniała, ponieważ oskarżony przez cały czas pozostawał na miejscu zdarzenia, podał także swoje dane.

Wyrok nie jest prawomocny.

Lublin. Śmiertelnie potrącił nianię na pasach. Chciał zmienić wersję zdarzeń

Do śmiertelnego potrącenia doszło 15 lutego 2023 roku przy ul. Szeligowskiego w Lublinie. "Kierowca, cofając samochodem dostawczym, miał potrącić przechodzącą przez przejście kobietę pchającą wózek z dwulatkiem. Tata chłopca był na miejscu już chwilę później" - informował wówczas "Dziennik Wschodni".

Kierujący pojazdem dostawczym miał instruować ojca dziecka, aby obserwować stan dwulatka, ponieważ niania upadła na wózek i chłopiec z niego wypadł. Ojciec dziecka, który jest lekarzem, zwrócił uwagę, że stan zdrowia opiekunki nie wskazuje na zwykły upadek. Kobieta nie przeżyła wypadku. Dziecko nie poniosło obrażeń.

Ojciec dziecka zwrócił się o zabezpieczenie monitoringu z miejsca zdarzenia. Okazało się, że wersja przedstawiana przez kierowcę nie zgadza się z tym, co ukazało nagranie.

Kierowca oraz pasażer samochodu dostawczego zgłosili się na policję i przekazali swoją wersję zdarzeń. Świadkowie potwierdzili jednak, że na kobietę najechał samochód, gdy znajdowała się na pasach.

Śmiertelne potrącenie na pasach. Akt oskarżenia wobec kierowcy

W 2024 roku Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ oskarżyła 31-letniego Grzegorza M. o nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku. W cytowanym przez media akcie oskarżenia podkreślono, że M. "doprowadził do potrącenia z następstwem upadku i uderzeniem o otwarte podłoże (…) pokrzywdzonej, która prowadziła wózek z dzieckiem. W wyniku czego (kobieta) doznała licznych, ciężkich obrażeń ośrodkowego układu nerwowego, które skutkowały jej zgonem w dniu 25 lutego 2023 roku".

W trakcie śledztwa mężczyzna nie przyznawał się do winy, utrzymując, że uderzył w gumowy słupek przy drodze i był zaledwie świadkiem upadku kobiety, która według jego wersji miała zasłabnąć. Prokuratura uznała zaś, że 31-latek usiłował uniknąć odpowiedzialności karnej, utrudniając ustalenie okoliczności zdarzenia i określenie swojego stanu psychofizycznego w chwili wypadku.

Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę? Polsat News